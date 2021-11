RHOSLC: l’arrestation de Jen Shah apporte un drame majeur aux vraies femmes au foyer

En quoi Andy Cohen appelé un épisode du «top 5» de l’une des vraies femmes au foyer, les vraies femmes au foyer de Salt Lake City de dimanche soir ont vu les femmes de l’Utah apprendre de leur camarade de casting Jen Shahdes crimes présumés, car elle a été arrêtée quelques instants après avoir fui leur production.

L’arrestation de Jen Shah est sans doute la plus grande histoire de Real Housewives à sortir de 2021, une année qui comprenait le drame entourant Erika Jayne et Tom Girardi, des rumeurs de bombes, et plus encore des autres villes. En mars, Shah a été inculpé et arrêté dans une affaire fédérale de fraude par télémarketing, comme le Grio l’a signalé précédemment.

L’épisode de la semaine dernière s’est terminé par un cliffhanger à couper le souffle, plusieurs des femmes étant choquées lorsque la police et les agents de la sécurité intérieure sont arrivés sur les lieux. L’épisode de dimanche soir a suivi les retombées de l’arrestation, les femmes découvrant en temps réel les crimes présumés de Shah, alors qu’elles prenaient un bus pour se rendre à leur casting à Vail.

Jen Shah de The Real Housewives of Salt Lake City (Photo : Instagram @therealjenshah)



Alors que les acteurs Marques de Meredith et Mary M. Cosby voyagé par eux-mêmes, le reste des femmes, y compris Lisa Barlow, Heather Gay, Jennie Nguyen, et Whitney Rose, attendaient de quitter le parking du spa médical de Gay lorsque les fédéraux sont arrivés.

Immédiatement après leur départ, les femmes dans le bus ont commencé à comprendre pourquoi les agents fédéraux viendraient chercher Shah en premier lieu, et si elles croyaient ou non ce que Shah leur avait dit quelques instants auparavant. En partant, Shah a dit aux femmes que son mari Sharrieff Shah avait une hémorragie interne.

Certaines des femmes semblaient immédiatement savoir que quelque chose n’allait pas, y compris Barlow, qui a appelé six avocats pendant le trajet. L’épisode a pris une tournure dramatique lorsque les femmes découvrent, en temps réel, que Shah a été arrêtée quelques instants après sa fuite.

Rose lit les reportages alors qu’ils commençaient à inonder Internet, de nombreuses femmes fondant en larmes en pensant à Shah et à sa famille. « Je suis dévasté, je ne pense qu’à leurs familles et au fait que cela va décoller comme une traînée de poudre. »

Alors que le long trajet en bus se poursuit, les femmes commencent à se demander laquelle d’entre elles aurait pu être au courant des crimes présumés de Shah, ou même aurait pu révéler l’emplacement de Shah. Barlow partage dans un confessionnal: «À part nos familles, il y avait sept personnes qui savaient que nous nous rencontrions au Beauty Lab aujourd’hui. Je ne peux pas imaginer que quelqu’un ici dénoncerait Jen, mais cela a l’air vraiment sus.

Comme le Grio l’a signalé précédemment, un scénario qui semble se dérouler cette saison est l’idée que Marks aurait pu alerter le gouvernement fédéral. La bande-annonce donne un aperçu d’une confrontation entre Shah et Marks, Shah lui criant: «Je jure devant Dieu que si vous avez quelque chose à voir avec les taureaux – des accusations portées contre moi, Meredith, vous êtes dégoûtant. Vous êtes f—– frauduleux.

Au cours de l’épisode de dimanche soir, les femmes ont déjà commencé à remettre en question le comportement de Marks, en particulier sa réaction anormalement calme à la nouvelle de l’arrestation de Shah.

Découvrez sa réaction aux nouvelles ci-dessous:

À la fin de l’épisode, les femmes se sont rendues à Vail et ont commencé à débriefer leur journée bien remplie. Selon l’aperçu de la semaine prochaine, l’épisode suivant continuera de suivre les femmes lors de leur voyage, à mesure que de plus amples informations affluent concernant Shah.

La saison 2 de The Real Housewives of Salt Lake City est diffusée le dimanche soir sur Bravo.

Êtes-vous abonné au podcast du Grio « Acting Up » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !