RHS va construire une collection de 400 000 plantes de jardin dans le cadre du nouveau centre des sciences

a Royal Horticultural Society (RHS) souhaite constituer une collection des 400 000 plantes de jardin du Royaume-Uni dans le cadre de son nouveau centre scientifique, a-t-elle déclaré.

Il prévoit d’agrandir l’« herbier », qui stocke déjà 90 000 spécimens de plantes séchées, pour créer une base de données des variétés de plantes de jardin et de leurs utilisations pour l’environnement, la santé et le bien-être.

L’herbier fait partie d’un nouveau centre scientifique RHS Hilltop de 35 millions de livres sterling qui a officiellement ouvert ses portes dans les jardins Wisley de l’organisme de bienfaisance à Surrey.

Le nouveau centre contient des laboratoires modernes pour identifier et rechercher les parasites et les maladies des plantes, ainsi que pour mener des recherches dans des domaines allant des alternatives à la tourbe aux systèmes d’arrosage les plus efficaces.

Vue aérienne de RHS Hilltop

RHS Hilltop comprend également une bibliothèque de plus de 28 000 livres, dont un datant du XVIe siècle avec des illustrations et des informations sur des plantes telles que les pommes de terre, le tabac et les soucis récemment ramenés des Amériques.

Il y a aussi un espace d’exposition, un auditorium, des studios d’enseignement, des bureaux et un café, et environ 70 scientifiques et étudiants y seront basés, a indiqué la RHS.

Il est entouré d’une série de jardins axés sur la façon dont les couleurs, les formes et les odeurs des plantes peuvent affecter le bien-être, la plantation pour la faune et la culture d’aliments du monde entier, et permettra aux visiteurs de contribuer à la recherche grâce à des expositions interactives sur les sujets.

Sue Biggs, directrice générale du RHS, a déclaré: «Nous savons qu’ensemble, les 30 millions de jardiniers du Royaume-Uni peuvent jouer un rôle important dans l’atténuation du changement climatique, la prévention de la propagation de parasites et de maladies dangereux et la compréhension de la façon dont les jardins nous font nous sentir mieux.

La chef d’équipe Heather Cooke fait les derniers préparatifs du jardin animalier à RHS Hilltop (Oliver Dixon/RHS/PA)

“L’ouverture de RHS Hilltop aujourd’hui inaugure une nouvelle” ère d’or “de la science du jardinage, nous permettant de mieux équiper les jardiniers d’aujourd’hui et de demain avec les connaissances dont ils ont besoin pour aider leurs jardins et eux-mêmes à prospérer.”

Concernant l’herbier, le professeur Alistair Griffiths, directeur scientifique du RHS, a déclaré : « Au Royaume-Uni, nous avons une grande diversité de plantes cultivées, originaires du monde entier, et toutes ont un potentiel en tant que solutions basées sur la nature.

« Nous allons travailler sur une base de données des plantes de jardin et de leurs utilisations du point de vue de l’environnement, de la santé et du bien-être. »

Il a déclaré que le RHS souhaitait mener des recherches et fournir des informations sur les caractéristiques des plantes pour fournir des solutions dans des domaines tels que le soutien aux pollinisateurs, le stockage du carbone et leur contribution au bien-être des personnes.