Dans cet épisode de «On Purpose», l’animateur Tyrone Ross envisage l’avenir du secteur des conseillers en placement enregistrés (RIA). Un changement de clientèle est sur le point de se produire alors que la génération des baby-boomers passe le relais à la génération Y. L’industrie de la gestion de fortune, telle qu’elle se présente aujourd’hui, n’est pas préparée pour le client millénaire du futur.

Alors que les téléphones continuent d’imprégner de plus en plus d’aspects de la vie quotidienne, Ross dit que le RIA du futur est sur le téléphone, sur une application. Les clients conserveront leur plan financier, leur plan successoral et leurs actifs en chaîne, tous étant parcourus et modifiés à partir de leur téléphone. Le jeu, le métaverse et le Web 3 seront de plus en plus les sujets de conversation avec les clients au fil du temps.

Ross exprime qu’une chose restera vraie, quoi qu’il arrive : les clients auront toujours besoin de conseils. Ils paieront toujours pour des conseils. Qu’est-ce que le conseiller d’aujourd’hui doit apprendre pour être un bon conseiller dans les cinq, 10 ou 15 prochaines années ?

