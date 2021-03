RIAA, NMPA et d’autres appellent Twitter pour violation présumée du droit d’auteur

La Recording Industry Association of America (RIAA), la National Music Publishers ‘Association (NMPA), l’American Association of Independent Music (A2IM) et d’autres ont appelé Twitter pour avoir prétendument omis de lutter contre «le vol effréné d’œuvres créatives sur son site. Plate-forme. »

La RIAA, la Recording Academy, les auteurs-compositeurs d’Amérique du Nord et d’autres entités se sont pourtant attaquées à la plate-forme de médias sociaux dans une lettre ouverte, remise aux législateurs avant la comparution du PDG de Twitter et de Square, Jack Dorsey, devant le comité de l’énergie et du commerce de la Chambre. (Mark Zuckerberg de Facebook et Sundar Pichai, PDG d’Alphabet / Google, ont également participé à l’audience virtuelle, centrée sur la désinformation et l’extrémisme.)

Vers le début de la lettre de plus de 1300 mots – qui est arrivée environ trois mois après que le chef de la RIAA, Mitch Glazier, ait critiqué Twitter pour s’être soi-disant engagé dans le piratage «à une échelle industrielle massive» – les organisations de l’industrie de la musique ont carrément exprimé leur licence. scrupules liés à la plate-forme.

«Alors que Twitter prétend publiquement soutenir les artistes et la créativité, dans le monde réel, il érige des obstacles presque insurmontables pour les artistes et les créateurs qui tentent de protéger leur travail en ligne», ont écrit les auteurs de la lettre ouverte. «Nous pensons qu’il y a beaucoup à apprendre de la déconnexion béante entre les nobles promesses de Twitter aux artistes et ses actions brutales et inadéquates.»

À partir de là, les auteurs ont souligné que l’industrie de la musique avait envoyé «plus de 2 millions d’avis d’infraction à Twitter» en 2020, dont environ 200 000 concernaient des «fuites avant la sortie». Le message a ensuite mis en évidence la croissance continue de la diffusion en continu de la musique et les obstacles que le piratage pourrait poser à cette expansion, avant de passer à la menace présentée par «des comptes de fuite évidents avant la sortie».

«Twitter ne fait rien pour trouver et traiter ces comptes de manière proactive, laissant le soin aux artistes, aux auteurs-compositeurs, à leur label et aux éditeurs. [sic] partenaires pour faire tout le travail », ont écrit les organisations. «Et tandis que les artistes établis dans le commerce et leurs représentants peuvent parfois combler les lacunes, les petits groupes, les nouveaux groupes et les créateurs non commerciaux sont laissés sans aucun recours significatif.

Enfin, les auteurs ont appelé Twitter à fournir un accès «API» à haut volume au flux de données sous-jacent afin de [allow creators to] rechercher et remarquer la violation de leur travail à grande échelle », soulignant les inconvénients perçus de l’accès gratuit à l’API actuellement disponible et l’accès à l’API plus complet que Twitter oblige les individus à« payer généreusement »pour utiliser.

De plus, les auteurs ont indiqué que «Twitter doit faire mieux», notamment en «développant ses propres technologies de protection du contenu ou en accordant des licences» et en «octroyant des licences et en payant pour la musique qu’il utilise». Au moment de la publication de cet article, Jack Dorsey – dont la société de traitement des paiements Square a acquis Jay-Z’s Tidal pour 297 millions de dollars plus tôt ce mois-ci – n’avait pas commenté publiquement la lettre envoyée aux membres du Congrès par la RIAA, la NMPA et autres.

Et en ce qui concerne l’audition du Congrès lui-même, environ 55 minutes de déclarations liminaires ont laissé la place à une discussion d’environ cinq heures, qui a touché à tout, des politiques de modération et de censure du contenu des plateformes de médias sociaux à la diversité de leurs équipes et les algorithmes qu’ils utilisent pour cibler les utilisateurs. Mais l’utilisation non autorisée de médias protégés n’a pas semblé être un sujet de discussion lors des grillades marathon du Congrès.