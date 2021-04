Rian Johnson est en pourparlers avec Netflix pour nous apporter deux autres suites de couteaux ⋆ .

Les bonnes choses existent toujours. Comme Rian Johnson faisant des films comme le hit de 2019 Knives Out. Et maintenant, nous allons obtenir encore plus du réalisateur de Star Wars: The Last Jedi. Selon Deadline, Netflix s’approche d’un accord de 400 millions de dollars qui ramènerait Daniel Craig en tant que détective Benoit Blanc, avec Rian Johnson écrivant et réalisant deux autres films. Et tu sais ce que j’en dis? C’est un mystère qui vaut la peine d’être résolu. (Ce qui signifie que oui, je suis très excité. J’écris cette boisson dans ma tasse Knives Out. Bien sûr, j’en suis heureux.)

Le fait est que Knives Out nous a ramenés dans le genre des mystères du meurtre d’une belle manière et revisiter cette version originale d’un polar est exactement ce que les fans de Johnson et du film voulaient. J’ai des idées pour tous les films que vous pouvez faire sur le détective Benoit Blanc et ses mystères. Gun Show, Sword Fights, Fisticuffs et bien d’autres. Je ne sais pas! Donnez-moi tous les whodunits s’il vous plaît et merci!

Rian Johnson est l’un de nos cinéastes les plus créatifs. Il nous l’a montré avec Looper, avec son clip vidéo innovant pour «oh baby» de LCD Soundsystem, et son brillant travail avec Star Wars: The Last Jedi. Maintes et maintes fois, il nous garde sur le bord de notre siège et il est donc logique qu’il maîtrise l’art du polar.

Selon Deadline, une fois l’accord conclu, le deuxième film commencera le tournage le 28 juin en Grèce et le casting commencera immédiatement. Depuis la dernière fois que nous avons vu la famille Thrombey, ils ont réalisé que leur fils Ransom Drysdale avait tué Harlan Thrombey. Il est fort probable que nous ne verrons aucun de ces personnages que Blanc a rencontrés pour la première fois.

Si chaque nouveau Knives Out inclut juste un merveilleux regard sur un nouveau cas et nous donne tout un tas de nouveaux personnages à pointer du doigt, alors je suis heureux de poursuivre ce voyage avec Johnson, Daniel Craig et le partenaire producteur de Rian Johnson, Ram. Bergman.

Nous avons Knives Out parce que Daniel Craig a eu un temps d’arrêt entre jouer à James Bond, et Rian Johnson aime Agatha Christie et à cause de cela, je serai heureux de remercier ces circonstances. Knives Out était amusant et créatif et avoir ce genre d’accord avec Netflix est inouï. J’espère que cela fonctionnera et que nous aurons plus de films de Johnson dans ce monde parce que je regarderais le détective Benoit Blanc essayer de résoudre des mystères partout dans le monde. Et peut-être qu’il peut même amener Marta Cabrera (Ana de Armas) avec lui sur certains mystères.

Qui sait ce qui va arriver pour la série whodunit de Rian Johnson, mais cela ne fait-il pas partie du plaisir? Le mystère de tout cela? Quoi qu’il en soit, donnez-moi tout le contenu de Knives Out et plus encore. C’est ce que nous méritons tous.

