Ribadumia et As Pontes se partagent les points et font match nul 2-2

16/05/2021 à 21:37 CEST

le Ribadumia et le Comme Pontes à égalité à deux lors du match organisé ce dimanche dans le Municipale A Senra. le Ribadumia voulaient améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 1-2 lors du match précédent contre Fisterra. De la part de l’équipe visiteuse, le Comme Pontes il a été battu 1-0 dans le dernier match qu’il a joué contre le Ourense. Après le score, l’équipe ribadumienne a été placée en cinquième position, tandis que le Comme Pontes, pour sa part, est dixième à l’issue de la rencontre.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui Ribadumia, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Fran Fandiño en minute 19. Cependant, le Comme Pontes à la minute 30, il a réagi et égalisé le concours grâce à un but de David Garcia, concluant la première mi-temps avec un 1-1 sur le tableau de bord.

La deuxième période a commencé de manière positive pour l’équipe Ribadumiense, qui a réussi à prendre de l’avance dans la lumière avec un nouveau but de Fran Fandiño, qui a ainsi réalisé un doublé quelques instants après la reprise du match, plus précisément à la 48e minute. Cependant, l’équipe des Pontés a réussi l’égalité grâce à un autre but de David Garcia, réalisant ainsi un doublé proche de la conclusion, en 89. Enfin, le match s’est terminé sur un score de 2-2.

Pour le moment, le Ribadumia reste avec 36 points et le Comme Pontes avec 21 points.

Le lendemain de la compétition affrontera le Ribadumia loin de chez lui contre lui Étudiant Vista Alegre, Pendant ce temps, il Comme Pontes fera face dans son fief devant le Ourense.

Fiche techniqueRibadumie:Roberto Pazos, Abal, Giraldez, Fran Fandiño, Fernández, Fran Matos, Carlos Pérez, Domingo, Charles, Pablo et OscarComme Pontes:Bugy, Pájaro, Dani, Mitogo, Vilela, Miraz, Seoane, Alex Del Rio, Manu Moya, Adrián et LeonardoStade:Municipale A SenraButs:Fran Fandiño (1-0, min. 19), David García (1-1, min. 30), Fran Fandiño (2-1, min. 48) et David García (2-2, min. 89)