Ribadumia reçoit As Pontes dans son fief

15/05/2021 à 18:18 CEST

le Comme Pontes voyager ce dimanche pour Municipale A Senra se mesurer avec Ribadumia dans leur septième match de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 18h00.

le Ribadumia atteint le septième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Fisterra lors du match précédent par un score de 1-2. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans trois des six matches disputés à ce jour, avec une séquence de 32 buts en faveur et 41 contre.

Du côté des visiteurs, le Comme Pontes a subi une défaite à la Ourense dans le dernier match (1-0), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière au championnat. À ce jour, sur les six jeux que le Comme Pontes Dans la deuxième phase de la troisième division, il n’en a remporté aucun avec un solde de 23 buts en faveur et 51 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Ribadumia ils ont gagné deux fois et perdu une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils glissent des points dans leur fief, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en leur faveur. À la maison, le Comme Pontes a un bilan de trois défaites en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Ribadumia si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Municipale A Senra et le bilan est de trois victoires en faveur de Ribadumia. De même, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les Comme PontesEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. Le dernier match auquel ils ont joué Ribadumia et le Comme Pontes Dans ce tournoi, il a eu lieu en mai 2017 et s’est terminé sur un résultat 2-1 en faveur des locaux.

En analysant sa position dans le tableau de classement de la deuxième phase de la troisième division, nous voyons que le Ribadumia ils devancent l’équipe visiteuse avec un avantage de 15 points. L’équipe de Luis Carro Rey il se classe sixième avec 35 points sur son tableau de bord. Pour sa part, le Comme Pontes il compte 20 points et se classe 10e de la compétition.