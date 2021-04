Ribamontán al Mar et Solares distribuent les points après en avoir dessiné un

17/04/2021 à 20:13 CEST

Le match joué ce samedi au Barceñuela et qui a fait face au Ribamontan et à Solaire il s’est terminé par un nul 1-1 entre les deux prétendants. Après le résultat obtenu, l’équipe de Galizano a été placée en dixième position, tandis que le Solaire, pour sa part, est neuvième à l’issue de la réunion.

Au cours de la première mi-temps, aucune équipe n’a réussi à marquer un but, de sorte que les joueurs ont quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

Dans la deuxième période, la chance est venue pour l’équipe visiteuse, qui a profité de l’occasion et a réussi à ouvrir le score avec un Aaron Besoy à la 63e minute. L’équipe de Galizano est à égalité grâce au succès de Pelayo à la minute 82, mettant fin à la confrontation avec le score de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Ribamontan qui sont entrés dans le jeu étaient Ibanez, Brice, Film Oui Saul Martinez remplacer Perojo, Gonzalez, Jonatan Cuesta Oui Martinez, tandis que les changements dans le Solaire Ils étaient Mandicute, De la source, Toucher Oui Lion, qui est entré pour remplacer Frisé, Gadi, Antonio Oui Aaron Besoy.

L’arbitre a averti Perojo, Jonatan Cuesta Oui Cagigal par le Ribamontan déjà Bada, Frisé, Pablo Raba Oui Mandicute par l’équipe ancestrale.

Avec ce résultat, les deux équipes se retrouvent avec 13 points dans la deuxième phase de la troisième division.

Le lendemain de la deuxième phase de la troisième division, le Ribamontán al Mar jouera contre lui Barreda Football loin de chez soi, tandis que le Solaire affrontera à domicile contre Barquereño.

Fiche techniqueRibamontán al Mar:Quevedo, Cagigal, Alex, Piedralba, Gonzalez (Brice, min 61), Pelayo, Martinez (Saúl Martínez, min 77), Jonatan Cuesta (Peli, min 77), Castanedo, Perojo (Ibañez, min 61) et MarioSolaire:Samperio, Quintana, Pablo Raba, Pablo Zurita, Fernandez, Crespo (Mandicute, min.72), Pepo, Bada, Gadi (De La Fuente, min.72), Aaron Besoy (Leon, min.88) et Antonio (Toca, au minimum 83)Stade:BarceñuelaButs:Aaron Besoy (0-1, min.63) et Pelayo (1-1, min.82)