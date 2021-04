Ribamontán al Mar quitte Barreda Balompié sans marquer de points (1-2)

24/04/2021 à 19:43 CEST

le Ribamontan a remporté 1-2 le match qui s’est déroulé ce samedi dans le Solvay. le Barreda Football est arrivé avec l’intention de récolter une autre victoire après avoir remporté une victoire 2-0 contre le Revilla. Concernant l’équipe visiteuse, le Ribamontán al Mar a récolté une égalité à un contre le Solaire, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Grâce à ce résultat, l’équipe de Galizano est dixième, tandis que le Barreda il est quatrième à la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Ribamontán al Mar, qui en a profité pour ouvrir le score avec un objectif de Pelayo en minute 35. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe Galizano, qui s’est distanciée en mettant le 0-2 grâce à un nouveau but de Pelayo, réalisant ainsi un doublé à la 39e minute, clôturant ainsi la première mi-temps avec un résultat de 0-2.

Après la mi-parcours du duel, dans la seconde mi-temps est venu le but de l’équipe Barredense, qui a réduit les différences grâce à un but de Ortega à 84 minutes, terminant ainsi le match avec un score final de 1-2.

Dans le chapitre sur les changements, le Barreda de Alejandro Cayon soulagé Martinez pour Sergio, tandis que le technicien du Ribamontan, Javi Robledo, a ordonné l’entrée de Fernandez Oui Film fournir Jonatan Cuesta et Ibanez.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Ortega, Trapaga Oui oscar par le Barreda déjà Ibanez Oui Gonzalez par l’équipe Galizano.

Avec ce résultat, le Barreda reste avec 22 points et le Ribamontan obtient 17 points après avoir remporté le match.

Le lendemain, l’équipe de Barredense jouera à l’extérieur contre le Barquereño, Pendant ce temps, il Ribamontán al Mar cherchera le triomphe dans son fief devant lui Guarnizo.

Fiche techniqueBarreda Balompié:Lillo, Ruben Obeso, Esteban, Ferchu, Ortega, Chini, Quezada, Sergio (Martinez, min.60), Oscar, Trápaga et LuismiRibamontán al Mar:Quevedo, Martinez, Jonatan Cuesta (Fernandez, min 67), Brice, Mario, Ibañez (Peli, min 67), Pelayo, Alex, Piedralba, Gonzalez et PerojoStade:SolvayButs:Pelayo (0-1, min.35), Pelayo (0-2, min.39) et Ortega (1-2, min.84)