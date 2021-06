Ribamontán al Mar reçoit Torina

12/06/2021 à 17h01 CEST

Dimanche prochain à 17h00 se jouera la réunion de la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division, au cours de laquelle ils mesureront les forces à Ribamontan et à Torina dans le Barcelone.

le Ribamontán al Mar vient au duel avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Guarnizo dans le match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des neuf matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à inscrire 18 buts pour et 50 contre.

Pour sa part, Torina a été imposé à Coin 3-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Le coq, Jaïro Oui Bustamante, il vise donc à profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Ribamontán al Mar. Avant ce match, le Torina ils avaient gagné dans quatre des neuf matchs disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison, avec un score de 36 buts pour et 45 contre.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le Ribamontán al Mar il a réalisé un bilan de deux défaites et deux nuls en quatre matchs disputés dans son domaine, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient gagner plus facilement. A la maison, le Torina Ils ont gagné une fois et perdu deux fois lors de leurs quatre matchs disputés, ils devront donc s’efforcer de marquer des points lors de leur visite au stade de la Ribamontán al Mar pour essayer de briser les statistiques.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le Barcelone et les résultats sont une victoire, une défaite et deux nuls en faveur de la Ribamontán al Mar. De même, les locaux ont un total de trois matchs consécutifs sans défaite contre ce rival dans la deuxième phase de la troisième division. La dernière fois qu’ils ont affronté le Ribamontan et le Torina dans ce tournoi, c’était en février 2020 et le match s’est conclu par un match nul 1-1.

En analysant sa position dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de la troisième division, nous voyons que l’équipe visiteuse est en avance sur le Ribamontán al Mar avec une différence de 15 points. le Ribamontán al Mar Il arrive à la rencontre avec 18 points à son casier et occupant la dixième place avant le match. Pour sa part, le Torina il compte 33 points et se classe quatrième de la compétition.