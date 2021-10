26/10/2021 à 17h17 CEST

Sara ledo

Les pulse entre le vice-président et le ministre de la Transition écologique, Thérèse Ribera, et le président de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, n’a aucun signe de refroidissement. Lors de la conférence de presse après le Conseil des ministres, Ribera a rejeté les « leçons & rdquor ; de Galán et l’a prévenu que « ce qui correspond, c’est que chacun de nous parle de ce que nous savons & rdquor ;, après que le président de la compagnie d’électricité a assuré la semaine dernière que les gouvernement Il a été possible « de se tromper par manque d’information » en réduisant les revenus de la compagnie d’électricité en raison de la hausse des prix du gaz et des droits d’émission de CO2.

La confrontation entre le gouvernement et les compagnies d’électricité a commencé en juin lorsque l’exécutif a approuvé le projet de loi qui a réduit les revenus de ces entreprises en raison de la hausse des prix des droits d’émission de CO2 et a augmenté en septembre, lorsqu’il a mis en place une règle similaire était en place , mais cette fois avec le caractère d’un arrêté-loi royal et dans lequel il a réduit le revenu extraordinaire en raison de la hausse du gaz naturel. Ensuite, les grandes entreprises ont lancé une campagne pour se défendre dans lequel ils ont assuré que l’électricité produite en Espagne dans les centrales nucléaires et hydroélectriques (celles pénalisées par l’exécutif, ainsi que les énergies renouvelables) n’a pas de revenus extraordinaires, comme le dit le gouvernement, car elle n’est pas négociée sur le marché quotidien mais plutôt Elle se vend auparavant avec des contrats à terme à des prix inférieurs à ceux actuellement fixés par ce que l’on appelle le « pool ».

La semaine dernière, dans un communiqué, Iberdrola a déclaré qu' »il semble évident pour tout le monde que les compagnies d’électricité n’ont bénéficié d’aucune façon de la hausse des prix de l’électricité » et a appelé le gouvernement à renverser les deux réglementations. « Tout le monde peut se tromper en raison du manque d’informations et la rectification est sage », étaient les mots entre guillemets du président de l’entreprise, Ignacio Sánchez-Galán, en direction de l’exécutif, qui ont été inclus dans la déclaration. « Ce qui correspond toujours, c’est que chacun de nous parle de ce que nous savons, plutôt que de donner des leçons aux autres » était la réponse du ministre lorsqu’on l’a interrogé sur le commentaire de Galán.

Ensuite, Ribera a lancé une nouvelle fléchette au président de la principale compagnie d’électricité d’Espagne pour avoir remercié « les efforts d’un bon nombre d’acteurs sociaux et commerciaux, dont beaucoup du secteur de l’énergie, qui ont réfléchi à la manière de faciliter les prix bas de l’électricité pour les consommateurs domestiques et industriels ». « Je fais confiance à ceux qui se sont engagés publiquement et privément à maintenir les contrats dans les termes dans lesquels ils ont été signés, ou à les prolonger ou à les prolonger, tiennent parole », a averti Ribera. En tout cas, la vice-présidente a conclu qu’elle n’avait « plus grand-chose à dire » sur les propos de « tout citoyen librement exprimé quand cela semble opportun ». « Ce gouvernement s’acquitte de ses responsabilités pour s’occuper des citoyens et des consommateurs« , a rivé Ribera.