Ribéry s’entraîne avec le Bayer après avoir été rejeté par la Fiorentina

09.08.2021 à 19:22 CEST

Après le match des Legends à Munich et les entretiens avec le nouvel entraîneur bavarois Negelsmann, Franck s’est entraîné dimanche dernier avec son ancienne équipe et à partir de ce moment les fans rêvent de le revoir à l’Allianz Arena.

Début août, Franck Ribéry, qui a quitté la Fiorentina, a participé au match Bayern Munich Legends à l’Allianz Arena. Le match mettait en vedette le présence des fans et de l’entraîneur actuel Julian Negeslmann.

Les personnes présentes dans les tribunes ont été stupéfaites par la performance de Ribéry, qui à la fin du jeu est venu parler à Nagelsmann. Frank n’a jamais caché son désir de retourner en Bavière et d’y terminer sa carrière, c’est à cause d’eux que beaucoup attendent le retour des Français. Ribéry est en ce moment s’entraîner avec le Bayern et l’idée de le signer commence à attirer les fans, bien qu’il n’y ait actuellement pas de négociation debout il est vrai que c’est une option qui ne peut être exclue.

La situation dans laquelle se trouve Ribéry est facile en vue d’être une éventuelle signature, le joueur français est sans équipe depuis juillet et pendant tout ce temps, il s’est entraîné individuellement. Ribéry recherche une équipe et Le Bayern n’a plus de Dougras Costa, qui a finalement été prêté, cherche un alternative dans le groupe.

L’objectif du club est de chercher un joueur plus jeune, mais compte tenu des difficultés économiques causées par le Covid-19 L’option de Ribéry n’est pas exclue. Une chose que le joueur français a en faveur, c’est qu’ilLes fans du Bayern l’aiment toujours et cela a été démontré dans le match des légendes où ils ont été admirés. Beaucoup d’entre eux rêvent du retour de Ribéry et encore plus après avoir vu le joueur parler avec Nagelsmann et s’entraîner avec l’équipe.