Ric Flair apparaîtra à un événement majeur de lutte professionnelle

Ric Flair revient à ses racines. Cette semaine, la NWA a annoncé que Flair apparaîtrait à leur prochain pay-per-view, NWA 73, à St. Louis le 29 août. Flair s’est fait un nom dans NWA dans les années 1970 et 1980, et il va maintenant célébrer la promotion de 73e anniversaire après avoir quitté la WWE.

“Le moment est bien sûr fortuit”, a déclaré le président de la NWA, Billy Corgan, dans un communiqué de presse, par Wrestle Zone, “dans la mesure où nous pourrions organiser la présence de M. Flair avec nous pendant ce week-end incroyable. Voir le plus grand des champions de lutte traverser nos cordes, rentrer chez lui pour ainsi dire à la NWA et au Chase de tous les lieux, sera un moment incroyable que les fans ne voudront pas manquer. Et cela concorde avec le fait que la veille, lors de notre événement révolutionnaire NWA EMPOWERRR, la ceinture de championnat de Mildred Burke sera présente pour le match de championnat du monde féminin NWA entre Kamille et Leyla Hirsch d’AEW; unissant les époques pour ainsi dire du passé au présent au futur.

C’était toujours historique. Mais maintenant, #NWA73 à The Chase sera LÉGENDAIRE. ?? Les rumeurs sont vraies. Il est enfin À LA MAISON. ⚡️@RicFlairNatrBoy revient à la NWA & Wrestling At The Chase‼️ pic.twitter.com/SvaZi68ab6 – NWA (@nwa) 19 août 2021

Flair s’est séparé de la WWE plus tôt ce mois-ci après avoir été dans l’entreprise depuis 2012. C’était son troisième passage à la WWE, et sa sortie intervient après avoir re-signé avec la WWE l’année dernière. Le premier run de Flair à la WWE s’est déroulé de 1991 à 1993, et son deuxième run de 2001 à 2009.

Peu de temps après avoir quitté la WWE, Flair a publié une déclaration, écrivant: «Je suis officiellement en mesure de répondre à toute la presse liée à ma demande de libération de la WWE, qu’ils m’ont donnée. Je veux dire clairement à tout le monde que je ne suis pas du tout fâché contre la WWE. Ils sont seuls responsables de me mettre dans la position de vie dans laquelle je me trouve en ce moment, où je suis vu sous la lumière la plus éclatante de tous les temps. Nous avons une vision différente de mon avenir. Je ne leur souhaite que du succès continu ! Merci pour tout! Rien que du respect !”

Flair a rejoint la NWA en 1974, qui deviendra finalement la WCW puisqu’il s’agissait de Jim Crockett Promotions. Pendant son séjour à la NWA, Flair a remporté le championnat du monde des poids lourds 10 fois et a été intronisé au NWA Hall of Fame en 2008.