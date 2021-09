Ric Flair brise le silence sur les allégations selon lesquelles il s’est exposé dans l’avion

La légende de la lutte Ric Flair a répondu au dernier épisode de la série documentaire de Vice Side of the Ring, qui couvrait le tristement célèbre “Plane Ride from Hell” en 2002. Le documentaire comprenait une interview avec l’hôtesse de l’air Heidi Doyle, qui a affirmé que Flair l’avait forcée à toucher son sexe dans la cuisine de l’avion. Flair a nié les allégations.

Le “Plane Ride from Hell” était un vol d’Europe vers les États-Unis après que des lutteurs de la WWE se soient battus à Londres. Un groupe de lutteurs en état d’ébriété se sont battus dans l’avion et auraient harcelé les agents de bord. À un moment donné, Flair a parcouru l’allée de l’avion en ne portant que sa robe de lutte et a fait tourner son pénis comme une blague pour les autres lutteurs. Dans Dark Side of the Ring, Doyle a affirmé que Flair était allé dans la cuisine arrière de l’avion pour prendre un verre et l’avait forcée à toucher son pénis. Rob Van Dam a corroboré les allégations de Doyle, tandis que Tommy Dreamer a défendu Flair. Impact Wrestling a suspendu indéfiniment Dreamer après la diffusion de l’épisode, tandis que CarShield a retiré sa publicité mettant en vedette Flair.

Flair a parlé des allégations dans une longue déclaration qu’il a partagée sur Twitter lundi. Il a affirmé que son avocat, son publiciste et sa famille pensaient qu’il ne devrait pas répondre aux allégations, mais il a décidé de s’exprimer pour “clarifier” certaines choses. “Il y a environ quatre ans, j’ai donné à ESPN un accès complet à ma vie pour une offre spéciale 30 pour 30. Ils couvraient les impôts, les problèmes financiers, l’adultère, les divorces, le décès de mon enfant et la consommation d’alcool/la fête LONGTEMPS”, a écrit Flair. “Rory Kampf, désespéré d’avoir de l’importance pendant encore 15 minutes, a fait une interview à ce sujet ce matin. Lorsque les lèvres de Rory bougent, il ment généralement, mais une partie de ce qu’il a dit était l’honnête vérité de Dieu.”

Flair a ensuite inclus un commentaire que Kampf a récemment fait. “‘Je n’avais jamais entendu dire qu’il avait forcé quelqu’un à toucher ses parties génitales”, a déclaré Kampf. “Tout ce qui a été interprété comme négatif avec Ric, j’ai essayé d’aborder dans le 30 pour 30. Sa consommation d’alcool, son flirt, son adultère, ses problèmes d’argent, il y en a pas mal, mais jamais, du moins chez les gens à qui j’ai parlé, personne n’a jamais dit qu’il s’imposerait à quelqu’un.”

“J’ai laissé ma vie personnelle et celle de ma femme et de mes enfants être bouleversée pour une raison : que ce soit bon ou mauvais, même le plus mauvais, la vérité doit compter. Même dans la lutte”, a poursuivi Flair. “Mes problèmes ont été bien documentés au cours de ma carrière de plus de 40 ans. L’impact de trop boire (qui m’a presque tué il y a 5 ans) a été répété maintes et maintes fois. La raison pour laquelle Rory (ou n’importe qui d’autre d’ailleurs) Je n’ai jamais entendu d’histoires où je me forcerais à QUELQU’UN, c’est simple : ça ne s’est jamais produit.”

En 2004, la WWE et plusieurs lutteurs ont réglé un procès avec Doyle et une autre hôtesse de l’air qui a affirmé qu’elle avait été harcelée lors de l’incident “Plane Ride from Hell”. “C’était mal, et il s’endort cette nuit-là et pense qu’il est revenu de son voyage de catch en Europe, et peut-être qu’il a mal à la tête parce qu’il avait trop de cocktails dans l’avion”, a déclaré Doyle dans le documentaire Vice. « Et pourtant, cette nuit-là, je ne me suis pas endormi. L’épisode complet de Dark Side of the Ring sur l’incident de 2002 est disponible en streaming sur YouTube.