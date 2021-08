Ric Flair révèle s’il est dans une photo virale qui présente la loi NSFW

Ric Flair a dû remettre les pendules à l’heure à propos d’une photo virale qui a fait surface sur Twitter. Le Hall of Famer de la WWE est accusé d’avoir fait un acte NSFW dans un train après qu’une photo de l’incident a commencé à apparaître sur Twitter mercredi. TMZ Sports a parlé à Flair et a clairement indiqué que l’homme sur la photo n’était pas lui. En fait, Flair a poursuivi en disant qu’il n’était pas monté dans un train depuis un moment.

La photo, qui peut être trouvée en cherchant sur Twitter, montre un homme aux cheveux lisses comme Flair. Mais c’est la seule similitude car le visage de l’homme n’est pas montré. Cela a été un mois chargé pour Flair car il a récemment quitté la WWE et est maintenant un agent libre. Au cours du week-end, Flair est apparu au Triplemania de l’AAA au cours du week-end, montrant son soutien à Andrade dans son match contre Kenny Omega. Andrade est fiancé à la fille de Flair, Charlotte Flair.

“J’ai pu accompagner ma fille sur le ring, et elle est la meilleure lutteuse du monde, et maintenant j’ai pu marcher jusqu’au ring avec Andrade, qui est l’un des 10 meilleurs gars du secteur, point final “, a déclaré Ric Flair par Sports Illustrated. « Et ce match était incroyable. Je suis tellement fier d’Andrade et de Kenny. Ils sont tous les deux un enfer sur roues. Ils peuvent vraiment y aller. De plus, j’ai pu partager ce moment avec ma famille. Je me sens très chanceux et béni de pouvoir le faire.”

Andrade était content d’avoir Flair dans son coin. “Monsieur. Flair est venu au Mexique, ce que je ne peux toujours pas croire », dit Andrade. «Quand il m’a serré dans ses bras lors de notre entrée, c’était réel. Un lien pour l’amour de ce que nous faisons professionnellement qui est dans notre sang. Le lien de famille. « Personne n’a eu plus d’expérience que M. Flair. Avoir son soutien, sa crédibilité, vouloir m’accompagner dans mon pays d’origine, c’était bouleversant. Je suis plus que reconnaissant. Son soutien et sa confiance en moi signifient plus que ce que je peux dire. »

Flair a eu trois passages différents à la WWE, le troisième ayant duré neuf ans. Il est deux fois intronisé au Temple de la renommée de la WWE, le premier étant à titre individuel en 2008, et le second étant membre des Four Horsemen en 2012.