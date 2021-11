Ricardinho fait ses adieux à l’équipe nationale du Portugal

10/11/2021 à 12h33 CET

Marc Escola

Moins de deux mois depuis le Portugal a remporté la Coupe du monde de futsal contre Argentine (1-2) et le Mvp du tournoi dit au revoir aux champions actuels. L’étoile Ricardinho, six fois élu meilleur joueur du monde, a annoncé à l’âge de 36 ans que prend sa retraite de l’équipe portugaise après avoir obtenu en septembre dernier le dernier grand titre qui manquait au niveau international.

Un au revoir qui vient 18 ans après les débuts internationaux de ‘O magique‘, qui a été appelé pour la première fois avec la sélection de le Portugal le 26 juin 2003, au Tournoi International d’Algarve, avec une victoire contre Andorre. Héritage impressionnant celui qui laisse Ricardinho, qui part avec un chiffre de 141 buts en 187 matchs, et avec les titres du dernier Eurocoupe et le monde de Lituanie.

« Ce fut un voyage incroyable. Si je regarde en arrière pour voir le début à 16 ans, je ne pensais pas que ce serait si parfait. Je savais déjà que le monde ce serait ma dernière compétition, quoi qu’il arrive. Ces deux années ont été très épuisantes, surtout psychologiques. Cette page de futsal se termine de la meilleure des manières », ont dit la star portugaise, qui a peut-être fait compter les heures dans le ACCS français, qui conteste la deuxième division gauloise après une sanction prononcée par le FFF.

Ou magique, ou mythe, à lenda.™ 18 ans pour être fier du Portugal : obrigado by tudo, @ricardinho10ofi. pic.twitter.com/Lb3Mb0yFox – Portugal (@selecaoportugal) 9 novembre 2021

La décision la plus difficile

« C’est la décision la plus difficile que je prendrai dans ma carrière sportive, mais je pense qu’il faut laisser la place aux plus jeunes », a-t-il déclaré. Ricardinho, en larmes, lors d’une conférence de presse au Ville de football d’Oeiras, en dehors de Lisbonne. Le joueur a déclaré qu’il terminait « de la meilleure façon cette histoire et cette page écrites dans le livre de futsal », après avoir remporté d’innombrables titres collectifs et récompenses individuelles. Ricardinho est considéré comme l’un des meilleurs futsal de l’histoire, même s’il a toujours dit que le Brésilien Falcao mérite cette distinction.

« Je sens que tout ce que j’avais à donner, je l’ai donné depuis mes 16 ans jusqu’à aujourd’hui. Merci à tous », a-t-il déclaré. Ricardinho, qui a derrière lui 187 matches avec l’équipe nationale portugaise et des titres de Ligue et tasse au Japon (Océans de Nagoya), le Portugal (Benfica) et Espagne (Movistar Inter). Le président de la Fédération portugaise de football (FPF), Fernando Gomes, lui a demandé de jouer un dernier match avec l’équipe nationale et Ricardinho Il a souligné qu’il le ferait « avec fierté » pour dire au revoir aux supporters portugais.