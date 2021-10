Ricardinho, le plus grand footballeur aveugle de tous les temps

in

10/01/2021 à 15h59 CEST

Lorsqu’il a commencé le football-5, à plusieurs reprises, l’arbitre de service arrêtait le match, incrédule que ce footballeur aux dribbles spectaculaires soit totalement aveugle. Tu cIls se sont demandé s’il avait vu quelque chose sous le masque réglementaire et s’était bandé les yeux pour contrôler, de cette façon, la boule sonore. ET Ricardinho Alves jeIl a pris ces interruptions comme des éloges.

Aujourd’hui âgé de 32 ans, personne ne doute de ce que fait ce joueur gaucho de 32 ans, fileur international de Porto Alegre, qui se distingue par sa technique raffinée, son habileté et sa mentalité de compétiteur. Son palmarès impressionnant : quatre médailles d’or paralympiques d’affilée (Pékin 2008, Londres 2012, Rio 2016 et Tokyo 2020), trois Coupes du monde et il a déjà été élu trois fois meilleur de la planète.

C’est un génie, qui compose l’Olympe du football brésilien avec O Rei Pelé, Marta (nommée six fois meilleure joueuse du monde par la FIFA) et Falcao (le joueur de futsal). À Ricardo, capitaine de la Seleçao soccer-5, il est considéré comme le plus grand footballeur aveugle de tous les temps.

L’aveugle Pelé, comme il était déjà baptisé, a une façon de jouer qui rappelle beaucoup celle de Léo Messi. “C’est un joueur que j’admire beaucoup: pour son football, pour être un athlète extraordinaire et pour sa posture en dehors du terrain, car c’est un gars exemplaire et un grand professionnel & rdquor;, assure SPORT. “Oui, mon maniement du ballon est similaire à celui de Messi. Si c’est déjà un style de jeu qui n’est pas facile pour ceux qui regardent, en soccer-5 c’est un défi encore plus difficile & rdquor;, ajoute le ’10’ brésilien.

Ricardinho est un footballeur qui impressionne par sa maîtrise technique

| Rogerio Capela

La capacité à Ricardinho Il fait partie de l’école brésilienne classique. « C’est un don de Dieu, mais comme tous les dons, il doit être développé et travaillé & rdquor;, il est dit. Dans votre cas, c’est le résultat de la persistance : « Quand j’étais adolescent, je rêvais d’être footballeur professionnel, j’ai passé de nombreuses heures à m’entraîner seul à la maison avec le ballon, à dribler, découvrir ma façon de jouer et ainsi j’ai développé mon style & rdquor;. C’est le « Répétition de mouvements & rdquor;, ce que tu as donné « Une intimité avec le bal & rdquor; qui finirait par devenir « mon grand différentiel & rdquor ;.

UN DÉVOUEMENT EXEMPLAIRE

Le sien est l’exemple de la fissure des fissures qui a potentialisé le talent inné avec la vie absolument réglée qui devrait être exigée de n’importe quel athlète professionnel. « J’aime être très discipliné et méthodique, je m’entraîne beaucoup & rdquor ;, assure. Ce sont des doubles séances préparatoires six jours par semaine, avec du travail technique avec le ballon, de la musculation en salle, de l’entraînement fonctionnel et même du Pilates.

«Dès mon plus jeune âge, j’ai appris qu’il y a plusieurs aspects qui favorisent la performance de l’athlète tels que l’entraînement, le repos et une bonne alimentation, dont dans mon cas je prends grand soin & rdquor;, compte

C’est la combinaison parfaite qui lui a permis de rester au top. Il fait partie de l’équipe brésilienne depuis 17 ans et veut être à Paris 2024. Ricardinho Alves c’est l’histoire d’un qui a dribblé le destin : le garçon qui voulait être footballeur mais qui a eu une rétine décollée à l’âge de 5 ans et deux ans plus tard, malgré cinq opérations, a perdu la vue… et pourtant, il s’est battu avec acharnement pour rester associé à une boule.