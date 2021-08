Ricardo Carvalho explique pourquoi il a été plus difficile de s’adapter à Madrid qu’à Londres

Ricardo Carvalho était l’un des héros méconnus de l’ère José Mourinho. Le défenseur central vétéran a formé un duo solide avec Pepe au cœur de la défense lors de la saison 2010-2011. Dans une interview exclusive pour FourFourTwo, l’ancien défenseur de Chelsea et du Real Madrid a expliqué pourquoi il avait du mal à s’adapter à l’Espagne et au vestiaire madrilène.

“C’était plus difficile de s’adapter au style de vie de Madrid qu’à Londres”, a révélé Carvalho. « Il y avait une chose qui me manquait beaucoup à Londres : manger tôt. En Espagne on déjeunait et dînait souvent à la maison car si on arrivait dans un restaurant à Madrid à 13h30, il fallait attendre 14h00 pour entrer ! C’était trop tard pour moi”, a-t-il commenté en riant.

Mis à part les heures tardives des repas, Carvalho a également noté la loupe qui était au-dessus du vestiaire du Real Madrid : page de tous les journaux comme si c’était un gros problème.

Carvalho reconnaît qu’à Madrid, il y a une demande maximale d’un joueur, une demande qui doit être satisfaite chaque jour. “Lorsque vous ne remportez pas de trophées dans des équipes géantes comme le Real Madrid, les choses deviennent encore plus compliquées. Le Real Madrid est peut-être le plus grand club du monde, il a donc la pression de toujours remporter des titres. Et quand ça n’arrive pas, les gens parlent plus ».

Heureusement pour Carvalho, il a fini par remporter des trophées au Real Madrid, notamment la Copa Del Rey, la Liga et la Super Coupe d’Espagne.