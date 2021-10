Ricardo Gouveia, leader du Challenge Costa Brava

Ricardo Gouvéia commandes avec aplomb dans le Défi Costa Brava qui est contesté dans Golf de l’Empordà, où il n’a pas encore pu boucler le deuxième tour en raison du retard causé par le brouillard d’hier. Il prend deux coups d’avance sur Lacroix, trois à Johannessen qui a fait un trou d’un coup et Hanna, et quatre à Matteo manassero, qui se bat pour son retour sur l’European Tour.

Gouveia n’est pas nouveau dans le Tournée du défi; En effet, il compte cinq victoires sur ce circuit (la première en 2015 et deux en 2016), dont deux remportées cette année en un peu moins d’un mois en Italie et au Danemark, et il est arrivé à Empordà Golf en quête d’une nouvelle victoire avec le cela améliorerait sa catégorie pour sa prochaine saison sur le circuit européen.

Car Ricardo a déjà mérité le droit de concourir parmi les meilleurs en se plaçant en 2e position du classement du Challenge Tour au gré de ses sept top 10, mais s’il remporte la troisième victoire il irait automatiquement sur le Tour avec une catégorie au dessus les 20 meilleures petites annonces du Challenge. Tout un défi pour l’olympien portugais, qui a représenté son pays aux Jeux de Rio de Janeiro en 2016.

Gouveia a pris le cours pour terminer 5 trous de son premier tour dans lequel il a fait deux birdies, et a continué avec le deuxième dans lequel il a signé 5 birdies et un bogey pour prendre les commandes du tournoi avec un total de 10 sous le par.

« J’ai joué très solidement, j’ai très bien joué les derniers trous du premier tour et après une courte pause, j’ai suivi le deuxième tour avec un bon rythme. Je suis très content de la façon dont j’ai joué et surtout de la façon dont j’ai géré le vent. C’est comme si on était dans un tout autre terrain que la semaine dernière, mais c’est vrai qu’en jouant deux semaines de suite sur le même terrain on a déjà une idée de comment ne pas se mettre trop d’ennuis. La clé est de minimiser les erreurs et de profiter de chaque opportunité que le terrain vous offre », a-t-il déclaré.

Frédéric Lacroix a réussi à terminer 12 trous et avec deux birdies dans les trois derniers tournois qu’il a réussi à jouer, il a grimpé en deuxième position avec 8 coups sous le par, bien qu’il lui reste encore 6 trous pour terminer son deuxième tour du Challenge Costa Bravo.

Trou en 1

norvégien Kristian Kreogh Johannessen a fait le trou d’un coup sur le trou 3 de 162 mètres, ce qui l’a catapulté en troisième position avec 7 sous la normale avec 5 trous de son deuxième tour restants, et est à égalité avec le nord-américain Chase Hanna, qui a complété 12 trous.

En cinquième position se trouve Matteo Manassero, qui est revenu sur le parcours ce matin pour jouer les 4 trous qui manquaient puis enchaîner un tour compliqué au début et faire trois bogeys dans les 6 premiers trous, mais récupéré avec deux birdies et un grande finale avec un aigle pour un total de 6 sous le par.

« Cela a été une journée de combat, avec ce vent, il a été difficile de bien jouer mais je l’ai combattu jusqu’au bout, j’ai joué un très bon bois 3 jusqu’au fairway, un fer 6 de 200 mètres avec le vent en faveur et je l’ai laissé à deux mètres et demi. Je suis très content de ce que je ressens sur le terrain, bien sûr il y a des jours meilleurs que d’autres mais c’est important d’être bien et de profiter du moment, et quand les choses sont pires pour ne pas désespérer et avoir des idées très claires », confie le cinq- fois champion de l’European Tour, et vainqueur précoce : le plus jeune vainqueur du British Amateur (16 ans), le plus jeune joueur à franchir le cap à Augusta, et le plus jeune vainqueur de l’histoire de l’European Tour lorsqu’il s’est imposé à les Masters de Castelló avec 17 ans.

Avec ses 5 victoires sur le Tour Européen, il est devenu l’un des 25 meilleurs joueurs du monde, et dès lors il a subi une méfiance dans son jeu qui l’a conduit à perdre tous les droits de jouer le Tour.

L’Italien n’a pas hésité à recommencer depuis le début et revient de sa victoire sur l’Alps Tour l’an dernier en Toscane, qu’il a remportée après 24 coupes manquées sur 25 tournois disputés. Matteo connaît les retours, et cette semaine, il tentera une épopée pour figurer parmi les 3 premiers du Challenge Costa Brava, ce dont il a besoin pour se qualifier pour la finale du Challenge Tour et tenter son retour sur l’European Tour.

Alex del Rey Il est le premier Espagnol au classement provisoire et occupe la 27e place avec 1 coup sous le par après 13 trous.

Le retard de 2 heures et 40 minutes causé par le brouillard d’hier continue d’affecter la compétition, donc la moitié des joueurs sont toujours sur le terrain en attendant la fin du deuxième tour qui reprendra demain, jeudi à 8h50. Lorsque ces 54 joueurs auront terminé leur deuxième tour, le classement sera coupé, qui passera les 60 premiers et sera à égalité, pour ensuite disputer le troisième tour du Costa Brava Challenge qui débutera vers 11h30.