Ricardo Guadalupe sur le partenariat de Hublot avec la Coupe du monde de football

Le compte à rebours pour la Coupe du Monde de football au Qatar a officiellement commencé alors que le vainqueur de la Coupe du monde, Marcel Desailly, a rejoint Hublot pour commencer les célébrations alors que le temps presse pour le coup d’envoi.

Après l’événement, Sport360 s’est entretenu avec le PDG de Hublot, Ricardo Guadalupe, pour parler du partenariat de la marque avec le tournoi et de la façon dont la marque horlogère a utilisé le football pour développer sa marque dans le monde.

Êtes-vous excité pour la Coupe du Monde de football au Qatar ?

Très excité, c’est notre quatrième fois avec la FIFA et ça a été super jusqu’à présent, il reste moins d’un an et déjà les gens l’attendent avec impatience. En tant que marque horlogère, nous possédons plus ou moins le territoire du football car nous investissons massivement depuis 2008, lorsque nous avons commencé à l’Euro 2008 en Suisse, donc maintenant avec la Ligue des champions et la Premier League, nous couvrons beaucoup de football.

Vous étiez à Doha pour le compte à rebours, quelle est l’ambiance au Qatar ?

Le pays est très derrière et c’est la première fois qu’il se déroule au Moyen-Orient donc nous sommes ravis. J’ai vu certains stades et la bonne chose est qu’ils sont très proches les uns des autres, nous pouvons donc regarder trois matchs en une journée, ce qui est très unique pour une Coupe du monde. La distance la plus éloignée est à seulement 70 km, donc moins d’une heure. Chaque Coupe du monde est différente, le Brésil était quelque chose de spécial car c’est un pays de football et la Russie avait aussi sa propre ambiance. Au Qatar, nous prévoyons de construire quelque chose dans le désert et d’offrir aux fans une expérience spéciale, nous avons des milliers d’invités à venir.

Comment le partenariat de la Coupe du monde se compare-t-il aux autres sports dans lesquels vous êtes impliqué ?

La Coupe du monde est l’événement numéro un en termes de visibilité encore plus que les JO. On a fait les Euros cette année mais bien sûr toutes les régions ne suivent pas ce tournoi, qui est la beauté de la Coupe du monde, c’est à un autre niveau, on touche des milliards de personnes. Nous pensons que tous les quatre ans, c’est bien, pas tous les deux ans, parce que les gens vont s’en lasser, donc c’est la bonne quantité. Il faut aussi s’occuper des joueurs, Didier Deschamps m’a dit qu’il n’aura son équipe qu’une semaine avant le début de la Coupe du monde, donc espérons qu’il n’y aura pas beaucoup de blessures et de choses.

Quelle est la meilleure chose pour Hublot dans un partenariat avec la Coupe du Monde ?

Nous ne pouvons pas calculer si nous vendons plus de montres, il s’agit simplement que les gens connaissent notre marque. Nous ne fabriquons que quelques milliers de montres par an et nous ne pouvons donc pas les fabriquer pour les milliards de personnes qui voient la marque au tournoi, mais nous voulons que les gens du monde entier connaissent la marque et nous savons que tout le monde ne peut pas se permettre nos montres mais c’est un approche très ambitieuse pour nous. Nous avons choisi le football parce que c’est le meilleur sport pour la notoriété de la marque, surtout maintenant que nous avons le quatrième tableau officiel sous la forme de la montre. Les gens savent que Hublot est une marque horlogère à cause d’activations comme celle-ci. Le football a été fantastique pour nous et la FIFA a été le premier à accepter le quatrième tableau officiel sous la forme d’un garde-temps. Nous avons discuté avec l’équipe marketing de la FIFA et ils ont convaincu M. Blatter à l’époque que c’était une bonne idée et que cela a été formidable pour Hublot. Maintenant, c’est devenu quelque chose d’acceptable comme outil de parrainage dans d’autres tournois.

Avez-vous un partenariat/une activation sportive préférée dont vous pouvez nous parler ?

Voir l’Espagne gagner en Afrique du Sud a été la meilleure expérience. Le pire a été de voir le Brésil perdre 7-1 contre l’Allemagne alors que j’étais là-bas et entouré de Brésiliens très mécontents !

A quel moment avez-vous décidé d’intensifier l’implication de Hublot dans le sport ?

L’origine de Hublot est liée au yachting et à la voile donc quand nous sommes arrivés en 2004, c’était une petite marque confidentielle, et nous avons voulu accélérer le nom. Même mes amis en Suisse ne connaissaient pas très bien la marque. Dans le sport, il n’est pas toujours possible de se lancer en tant que marque horlogère, le tennis et le golf ont déjà leurs marques horlogères impliquées et il s’est avéré qu’aucune marque horlogère n’était impliquée dans le football à l’époque, nous avons donc dit ok, il y avait un potentiel pour nous de nous impliquer . De plus, l’Euro était en Suisse et nous avions besoin d’une marque horlogère pour être présente au tournoi.

Quelle ancienne star du sport auriez-vous aimé signer en tant qu’ami de la marque ?

Eh bien, nous avons Pelé qui est une légende vivante mais Muhammad Ali aurait été formidable. Nous avons eu Floyd Mayweather auparavant – nous avons fait ses combats contre Pacquiao et McGregor. Nous avions aussi Maradona qui était mon préféré parce que je me souviens l’avoir vu gagner la Coupe du monde en 1986. Je l’ai rencontré quelques fois aussi.

Hublot sponsorise de nombreuses compétitions de football à travers le monde allez-vous investir dans des ligues ou des clubs au Moyen-Orient ?

Nous ne pouvons pas tout faire, donc il n’y a pas de plans pour le moment. Nous devons décider où nous voulons être et c’est le meilleur, c’est pourquoi nous travaillons avec la FIFA, l’UEFA et la Premier League. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire des choses locales, nous avons fait des choses avec Al Wasl quand Maradona était l’entraîneur, donc les marchés locaux dépendent vraiment d’un certain nombre de choses avant de décider d’investir.

Quelle est votre position sur l’e-sport, y aura-t-il bientôt une équipe Hublot ?

Eh bien, nous sommes sur des matchs de la FIFA avec les conseils d’arbitrage, nous sommes donc déjà impliqués, mais nous n’avons pas encore trouvé le bon type de soutien. L’e-gaming, pas seulement l’e-sport, est intéressant car on sait que c’est une grosse affaire maintenant mais il faut trouver le bon angle avant d’entrer dans une équipe.