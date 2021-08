Ricardo Jaramillo, le premier Équatorien à remporter un titre mondial professionnel de muay thai

Ricardo Jaramillo (au centre, après avoir remporté le titre mondial WFFT. Photo : avec l’aimable autorisation de Ricardo Jaramillo

L’équatorien Ricardo Jaramillo, 27 ans, pratique les arts martiaux depuis son enfance. Il a commencé par le taekwondo, puis la gymnastique et à l’âge de 15 ans il est arrivé au célèbre gymnase Kamikaze Muay Thai dans le sud de Quito, selon le journal El Comercio.

Il a également pratiqué le karaté, la boxe et les arts martiaux mixtes et a un bilan de 18 victoires et 2 défaites en boxe thaï.

Avertissement

Le 17 juillet dernier, il est entré dans l’histoire en étant sacré champion du monde de muay thai dans les 72 kg., par la WTFF, une organisation française. De cette façon, il est devenu le premier champion du monde professionnel équatorien de cet art martial, mettant en avant le nom de l’Équateur.

Avec l’aimable autorisation d’Instagram Extreme.MMA

Le combat a eu lieu à Belém do Pará, au Brésil et son rival était le local Diego dos Santos, qu’il a battu par KO. « Mon adversaire était très fort, il ressemblait vraiment à un rocher. Je me souviens qu’après un crochet dans la côte, un coude lui est entré, et quand il est tombé, il s’est luxé l’épaule. Il ne pouvait pas continuer »dit Jaramillo.

Et expliqué : « Ma force était le Muay Thai. J’aime l’art martial pur, je connais la lutte, le jiu jitsu, le taekwondo, mais j’aimais plus me concentrer sur cet art martial ».

« Ce titre demande beaucoup d’efforts, beaucoup de travail. Mon objectif en tant qu’athlète est qu’à un moment donné, pas moi, mais les athlètes qui viennent après nous puissent compter sur plus de soutien”, l’instructeur et désormais également champion du monde a clôturé son message.

Publicité