Ricardo Montaner et sa famille: les nouveaux Kardashians?

Gracieuseté de Imagine It Media Pr

NTERTAIN, la puissante société multimédia récemment lancée par Lex Borrero de NEON16, le magnat de la musique Tommy Mottola et Range Media Partners, a annoncé aujourd’hui le début du développement et de la production de sa première série originale, Los Montaners.

La série documentaire sans scénario donnera aux fans un regard exclusif sur la famille la plus virale et la plus influente de la musique latine, les Montaners. En plus de captiver l’attention du monde entier avec une musique de premier ordre, la famille Montaner est devenue une sensation grâce à ses médias sociaux suivis de plus de 150 millions et de plus de huit milliards de vues de contenu vidéo. Borrero produira la série, avec Range Media Partners coproduisant le projet, gérant les ventes mondiales de la série. La production sera tournée dans le monde entier alors que l’équipe suit la vie quotidienne de la famille Montaner.

La série Los Montaners suivra l’évolution des histoires d’amour, des carrières et des conflits de la famille à succès tout en équilibrant le maintien de ses valeurs chrétiennes et de la dynamique familiale du rock & roll. Avec quatre décennies de succès, l’artiste emblématique et auteur-compositeur-interprète Ricardo Montaner a cinq enfants, Alejandro, Héctor, Ricky, Mau et Evaluna, et a 31 ans de bonheur conjugal avec la cinéaste Marlene Rodríguez Miranda.

En 2019, Evaluna Montaner, star du «Club 57» de Nickelodeon, a épousé Camilo, lauréate du Latin Grammy® et la sensation pop mondiale. Après une romance de conte de fées, leur amour les a conduits à l’autel pour déclarer leur «oui, je le veux». Le jeune couple bohème, qui s’est rencontré en 2015, est documenté en train de naviguer dans la vie de jeunes mariés, de gérer leur carrière naissante et de devenir l’un des couples les plus célèbres de la musique latine.

COMMENT NOUS NOUS CONNAISSONS? – Camilo et Evaluna Qui a demandé qui est le numéro de portable? Voulez-vous savoir comment un shampooing a changé nos vies? Une vidéo qu’ils nous ont demandée il y a très longtemps !! N’oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de commenter CI-DESSOUS LES VIDÉOS QUE VOUS VOULEZ NOUS FAIRE !!! Toujours de l’amour pour vous !! Abonnez-vous à ma chaîne et ne manquez pas … 2017-03-27T23: 00: 00Z

Le travail de ses fils, Mau et Ricky, s’est avéré être une machine à succès en créant certaines des chansons les plus importantes de la musique latine en tant qu’artistes, producteurs et auteurs-compositeurs. Mau Montaner et son épouse, la directrice artistique Sara Escobar, qui sont ensemble depuis environ 7 ans, apportent leur part d’amour drôle et inséparable en tant qu ‘«adultes» de la famille. Ricky Montaner et sa fiancée, actrice, mannequin et personnalité de la télévision, Stefi Roitman, sont les «rebelles» de la famille et maintenant ils se dirigent vers l’allée dans ce qui sera sûrement le mariage de l’année.

Mau y Ricky – Fresh (vidéo officielle) Mau y Ricky – Fresh (vidéo officielle) Musique: Apple Music: smarturl.it/rifresh/applemusic Spotify: smarturl.it/rifresh/spotify Amazon: smarturl.it/rifresh/az YouTube: smarturl.it/rifresh/youtube iTunes: smarturl.it/rifresh/itunes Deezer: smarturl.it/rifresh/deezer Paroles: Wah Ok Fresh Tellement frais que je vous parle en anglais De la tête aux pieds (pieds, pieds, pieds) Donc ils connaissent Flow d’une autre dimension Et tout en même temps Fresh Tan… 2021-04-01T22: 00: 10Z

Cette dernière année a servi, entre autres, à passer plus de temps que jamais ensemble et à avoir un dialogue approfondi sur tout ce qui nous concerne, ce qui nous arrivait, nos carrières; bref, tout », a déclaré le patriarche de la famille. «Entre autres, nous avons ravivé les attentes que nous avions de faire un programme ensemble et ainsi de pouvoir communiquer aux gens ce message de ce que nous ressentons l’union familiale signifie… communiquer que l’on peut être heureux dans les circonstances, malgré tout. et les menaces qui nous entourent », déclare Ricardo Montaner.

La série comprendra:

Ricardo Montaner – Icône de la musique latine et plusieurs nominés GRAMMY® et Latin GRAMMY®; Gagnant du Latin GRAMMY® pour l’Excellence Musicale

Marlène Rodriguez – La femme et cinéaste de Ricardo

Ricky Montaner – artiste primé et membre du duo Mau et Ricky

Stefi Roitman – actrice, mannequin et présentatrice de télévision, fiancée de Ricky Montaner

Mau montaner – artiste primé et membre du duo Mau et Ricky

Sara Escobar – directrice artistique, épouse de Mau Montaner

Evaluna Montaner – actrice, chanteuse, auteur-compositeur et réalisatrice

Camilo Echeverry – époux d’Evaluna, chanteuse et compositrice lauréate d’un prix Latin GRAMMY®.