Ricardo Montaner “se bat” en réseaux pour défendre Camilo, son gendre

Montaner Il a tendance à être très proche de ses fans, et il est courant de le voir répondre aux messages que ses followers y écrivent, cependant, ce samedi la réponse qu’il a donnée à l’un de ses fans, qui a assuré que “si c’était un en solo, il a volontiers payé “le coût du billet de spectacle, mais l’utilisateur a suggéré” de retirer “son gendre du spectacle”.

Bien qu’il y ait eu des réponses immédiates d’autres utilisateurs qui ont critiqué le commentaire, c’est Ricardo lui-même qui a clairement indiqué qu’il défendait le sien contre quiconque.

Ricardo Montaner. (Facebook / Ricardo Montaner.)

« Bien-aimés et chers Andrés et Marisol, plutôt que d’emmener ma famille, je préfère vous emmener. Je fais mieux avec eux qu’avec des gens venimeux qui montrent leur nature dans un commentaire public. Que Dieu vous bénisse et transforme vos cœurs amers… Je vous aime”, a écrit l’interprète de ‘Il va me manquer’.

Immédiatement, son commentaire a été rempli de réactions favorables et d’autres adeptes ont applaudi qu’il accorde une place à sa famille et la place en premier dans ce genre de situations. En revanche, certains utilisateurs se sont dits “consternés” de la réponse, regrettant qu’elle ait répondu à un mauvais commentaire et non aux centaines de messages de soutien que leurs fans laissent dans leurs publications.

Camilo Il est le mari de la plus jeune fille de Montaner, Eva Luna, qui a épousé le célèbre interprète début 2020 et avec qui elle entretient une histoire d’amour depuis plusieurs années.