Ricardo Pepi : « Je veux jouer 3 ou 4 ans au Real Madrid, c’est le toit du monde »

Ricardo Pepi est l’un des jeunes talents les plus recherchés de tout le football mondial. Le joueur de 18 ans joue pour la MLS, le FC Dallas, et aurait suscité l’intérêt du Bayern Munich, de Manchester United, de Liverpool, de l’Ajax, de la Fiorentina et de Wolfsburg. Bien que de nombreux grands clubs européens cherchent à obtenir la signature de Pepi, il pense à un club. Dans une interview pour 90 Min Football, le jeune joueur a publiquement révélé son rêve de jouer un jour pour le Real Madrid.

« Je dis toujours à mes parents, et je dis toujours à mon agent que mon rêve a toujours été de jouer pour le Real Madrid », a expliqué Ricardo Pepi. « Avant de prendre ma retraite, je veux jouer quelques années à Madrid. Pas des mois, je veux jouer au moins trois, quatre ans au Real. Ils sont le toit du monde »

Jusqu’à présent, aucun intérêt n’a été signalé pour l’international américain du Real Madrid. Le joueur de 18 ans devra peut-être faire ses preuves en Europe avant que Madrid ne l’appelle. Cependant, Ricardo Pepi, comme de nombreux autres joueurs, place le Real Madrid au sommet du football.