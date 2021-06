Ricardo Rodríguez, indiscutable avec la Suisse, demande plus de minutes

25/06/2021 à 18:42 CEST

Roger Payro

Ricardo Rodriguez il a connu des temps meilleurs. Après avoir brillé à Wolfsburg, Milan lui a payé 15 millions en 2017. Plusieurs grands, dont le Barça, l’avaient à l’ordre du jour. Cependant, le défenseur suisse d’origine chilienne n’a jamais fini de s’adapter à la Serie A et en 2020, il a atterri à Turin pour près de deux « kilos ». Il se négocie à la baisse, mais l’arrière gauche est convaincu que les minutes que vous avez toujours en Suisse relancer votre carrière.

« Le fait que l’entraîneur me donne cette confiance est spécial, ce n’est pas un fait. J’en suis très heureux. Notre relation est très bonne, il sait me traiter & rdquor;, a déclaré en référence à Vladimir Petkovic, sélectionneur de la Suisse, à l’issue de la séance de ce vendredi. “Je veux vraiment jouer plus la saison prochaine & rdquor;Il a souligné après la mauvaise expérience avec Davide Nicola, qui depuis son arrivée au ‘Toro’ en janvier, il l’avait à peine. Ivan Juric l’a remplacé il y a un mois et peut-être qu’avec le Croate il aura plus de chance.

Ricardo sera de ceux qui joueront lundi contre la France. Il croit en la sienne. “Nous pouvons le faire. Nous sommes prêts, nous nous sommes bien entraînés. Le long repos nous a fait du bien après les nombreux vols, qui ont été durs & rdquor;, a-t-il déclaré.

Griezmann, Mbappé et Benzema est le trio qui menace les Helvètes. “Nous devons être très prudents et aussi très agressifs avec les trois. Tous les trois sont très forts. Mbappé est le plus rapide et Benzema a de nombreuses années d’expérience au Real Madrid, il sait marquer des buts & rdquor;, a-t-il ajouté.