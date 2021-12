Ricardo Salinas recommande d’abandonner la monnaie fiduciaire et d’acheter du Bitcoin

Via son compte Twitter, le milliardaire et défenseur du Bitcoin Ricardo Salinas a partagé une vidéo dans laquelle il conseillait à ses abonnés de se débarrasser de la monnaie fiduciaire et d’acheter du Bitcoin et des crypto-monnaies. Il a déclaré que les banques centrales surimprimaient l’argent.

« Il y a un peu plus d’un an, j’ai pris le contrôle de mes réseaux sociaux, ça a été un défi, et je veux recommander trois conseils, l’un d’eux est de rester à l’écart de la monnaie fiduciaire, du dollar, de l’euro, du yen, au peso mexicain. Puisqu’ils sont tous la même histoire. C’est du faux papier-monnaie, et les banques centrales gagnent plus d’argent que jamais. Investissez dans Bitcoin », a-t-il déclaré.

Mes chers 957 200 abonnés sur Twitter, je vous laisse un message de #Noël et de #FindeAño, veuillez l’écouter et le partager. Un câlin et toute la réussite de l’univers pour vous tous, que Dieu vous donne la santé, l’envie de vivre et d’aller de l’avant, le monde appartient aux rêveurs ! pic.twitter.com/yL3HSNb9Hb – Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) 24 décembre 2021

Message de Noël et conseils d’investissement pour remplacer fiat par Bitcoin

Dans la vidéo publiée, l’homme d’affaires a donné quelques conseils sur l’investissement dans la monnaie fiduciaire. Et, il a conseillé à ses partisans de ne pas céder à l’envie et de toujours croire en eux-mêmes lorsqu’ils se battent pour la liberté et l’innovation.

Les partisans du milliardaire ont exprimé leur soutien, affirmant que l’inflation est l’outil du gouvernement pour tenir les gens à distance et les contrôler. Et aussi pour voler votre argent par le biais des impôts.

Dans un autre tweet, le milliardaire mexicain et président de Grupo Salinas (Elektra, Banco Azteca, Italika, Total Play, entre autres) a réitéré sa position sur la monnaie fiduciaire. Cette fois, en comparant le prix des choses en 2020 avec celui d’il y a 90 ans. Cet argument s’est répandu dans les débats sur l’inflation et la dépréciation du pouvoir d’achat au cours du siècle dernier. Et Salinas le met en perspective à l’aide de deux images qui comparent le pouvoir d’achat de 20 dollars dans deux siècles différents.

Le tweet a averti ses partisans que l’inflation était un outil pour le gouvernement pour garder les masses effrayées et sous contrôle. En plus de voler votre argent par le biais des impôts.

Le Salvador est « l’étincelle de la révolution »

Quelques heures plus tôt, Ricardo Salinas Pliego, a eu un échange de tweets avec le président d’El Salvador, Nayib Bukele, qui a interrogé des organisations internationales pour avoir dénigré Bitcoin et a fait valoir que BTC « change l’économie d’un pays » et que « le je joue pour fiat argent « , désignant le Salvador comme » l’étincelle de la révolution » et Salinas Pliego a convenu que la fin de la monnaie fiduciaire est nécessaire » mais ce ne sera pas beau à voir « .

A noter que, fin juin, Ricardo Salinas Pliego recommandait ouvertement l’utilisation du Bitcoin au Mexique, et assurait même qu’une de ses sociétés, Banco Azteca, travaillait sur un montage financier qui lui permettrait d’accepter les cryptomonnaies comme un moyen de paiement.

Salinas a toujours été un taureau bitcoin depuis 2013 lorsqu’il a acheté son premier Bitcoin. En 2018, il l’a qualifié de l’un de ses investissements les plus performants et a déclaré à un moment donné qu’il avait 10% de sa richesse en crypto-monnaie.

Salinas Pliego est le fondateur du « Ricardo B. Salinas Pliego Center », une institution qui promeut la liberté financière au Mexique. En outre, il est le fondateur de Grupo Salinas, un consortium d’entreprises au Mexique composé de marques telles que Banco Azteca, TV Azteca et Almacenes Elektra, avec une valeur nette d’environ 13 200 millions de dollars.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport