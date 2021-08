Ricardo Salinas revient aux yeux laser sur Twitter et dit que Banco Azteca peut accepter BTC “bientôt”

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Ricardo Salinas a confirmé sur Twitter qu’il ne possède que du Bitcoin et qu’il n’a aucune autre crypto-monnaie à son actif.

Le milliardaire mexicain Ricardo Salinas, propriétaire -entre autres- de Banco Azteca et de TV Azteca, a une nouvelle fois changé son image Twitter pour mettre les yeux laser qui caractérisent la communauté crypto lorsqu’elle parie à la hausse.

#NewProfileFoto pic.twitter.com/0rbdLZF5S1 – Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) 12 août 2021

Après avoir posté à nouveau la photo avec les yeux laser, Salinas a reçu plus de 380 commentaires, dont certains ont répondu et ont donné plus d’informations sur sa décision de mettre l’image.

Quelqu’un lui a dit qu’il adoptait le BTC un peu tard et il a révélé que, non, que en fait acheté il y a longtemps alors qu’il valait à peine 400 dollars américains chaque unité. Un autre abonné a demandé s’il était temps d’acheter du BTC et Salinas a répondu “Oui!”. Une autre personne lui a dit : “Ce type veut et peut littéralement faire du Mexique son potentiel économique grâce au #Bitcoin”, auquel il a répondu : “Nous allons essayer”.

Quelqu’un lui a demandé ce qu’il pensait du jeton Shiba Inu et Salinas a répondu qu’il n’avait que du BTC.

Et quelque chose d’important, quand un utilisateur lui a demandé quand il pouvait utiliser Bitcoin ou Dogecoin dans Banco Azteca, La réponse de Salinas était “bientôt”.

Bientôt? Et voilà… Il faut revenir un peu en arrière et raconter ce qui s’est passé il y a quelques mois lorsqu’il a fait une révélation de ces mêmes intentions.

Cela signifie-t-il que votre banque intégrera BTC ?

Pour certains, le changement d’image et leur réaction sont un signe sans équivoque que Banco Azteca intégrera Bitcoin. Cependant, il faut se rappeler que, bien que cela ait été l’intention de Salinas manifestée en juin de cette année, sous avons rencontré un mur : le gouvernement lui-même.

Voyons : fin juin, Salinas, le troisième homme le plus riche du Mexique, a rendu publique les intentions de sa banque d’adopter le Bitcoin. C’était sa réponse sur Twitter au PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, qui a partagé une vidéo (à son tour publiée par l’influenceur Anthony Pompliano) où le milliardaire mexicain prône le Bitcoin. Ce qu’il a dit à l’époque:

Bien sûr, je recommande l’utilisation de #Bitcoin, et ma banque et moi travaillons pour être la première banque au Mexique à l’accepter, si vous avez besoin de plus de détails ou d’informations, suivez-moi sur mon compte Twitter.

Mais le lendemain, Arturo Herrera, ministre des Finances du Mexique, a publié une déclaration signée par la Banque centrale du Mexique, le ministère des Finances et la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières selon laquelle indique clairement que pour ces institutions mexicaines, les crypto-monnaies ne sont pas des actifs ayant cours légal et ils ne sont pas traités comme des devises dans le cadre réglementaire actuel du pays. En plus d’indiquer expressément que ils sont interdits dans le système financier. Autrement dit, les banques.

Enthousiasme depuis longtemps

Avant cela, en novembre 2020, Salinas s’était révélé être un investisseur dans Bitcoin. À cette époque, il a avoué que 10% de ses liquidités étaient dans la principale crypto-monnaie. Il convient de noter qu’en outre, il avait déjà mis les yeux laser comme image de profil, seulement qu’il l’avait supprimé et maintenant, que BTC augmente à nouveau, au-dessus de 46 300 USD aujourd’hui, comme l’a rapporté CryptoMarkets, il l’a remplacé.

