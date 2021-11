Ricardo Serravalle, record Guinness pour avoir frappé un sac

Avec une rafale de cinq coups rapides. Alors il a fêté Ricardo Serravalle son record Guinness. Le Madrilène a été laissé à désirer, puisque cette action n’avait « que » fait cela pendant 27 heures et 15 minutes (il a commencé samedi à 10 heures du matin et s’est terminé ce dimanche à 12h15). Il frappait un sac tout ce temps (il alternait entre les poings et les jambes), mais il voulait le célébrer comme il le sait le mieux. Pour Serravalle c’est son deuxième record Guinness. Le premier était exactement le même, mais « seulement » 24 heures. Cette fois, le défi était plus spécial.

Avec son exploit, il a réussi à récolter des fonds pour le CEAR, puisque l’action faisait partie du projet créé aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 #CambiaTheRules (La tentative devait avoir lieu en septembre, mais une blessure a causé le report). Pendant les heures où il frappait le sac, quiconque le voulait pouvait s’adresser au Boxer Club Docteur Castelo (Madrid) pour acquérir l’un des 240 bracelets qui ont été mis en vente au prix de trois euros. En outre, il a également réussi à faire verser plusieurs contributions à la ligne 0 (via Bizum, sollicitant CEAR, la Commission espagnole d’aide aux réfugiés ou via le code 00979).

L’événement a permis de renforcer les liens entre la chaîne The Boxer Club et la Commission espagnole d’aide aux réfugiés. A) Oui, Désormais, les personnes vulnérables désignées par le CEAR pourront s’inscrire gratuitement à travers la boxe dans les 40 centres du Boxer Club dans toute l’Espagne..