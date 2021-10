Ricarlo Flanagan de Shameless est décédé à 40 ans après avoir contracté COVID

Le monde de la comédie pleure la perte d’une star.

Ricarlo flanagan, un acteur, comédien et rappeur, qui était demi-finaliste de Last Comic Standing, est décédé ce week-end après avoir contracté un coronavirus, a confirmé son agent dans un communiqué à Variety. Selon le média, il avait 40 ans au moment de son décès.

l’agent de Flanagan, Stu Golfman de KMR Talent, a déclaré à propos du décès de l’artiste : « Malheureusement, cette pandémie a coûté la vie à un artiste extrêmement talentueux et à un être humain encore plus gentil. Ricarlo nous manquera beaucoup. »

En 2013, Flanagan a sorti son premier album de comédie, Man Law. Deux ans plus tard, en 2015, j’ai décroché une place en tant que demi-finaliste dans l’émission comique de NBC, Last Comic Standing. À partir de là, la carrière de l’acteur s’est développée avec des rôles récurrents dans des émissions telles que Shameless et l’émission Disney +, Walk the Prank.

Flanagan a également eu des crédits d’invité dans d’innombrables autres émissions, dont The Mick, The Carmichael Show, Insecure, The Neighbourhood, Mad About You, Kidding et Room 104. Juste avant son décès, Flanagan a également décroché son premier rôle au cinéma dans le thriller Emily the Criminal. , aux côtés de l’actrice Place Aubrey.