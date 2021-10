Daniel Ricciardo a fait une démonstration dans une NASCAR précédemment pilotée par son héros Dale Earnhardt avant les derniers essais sur le Circuit des Amériques aujourd’hui.

Earnhardt a conduit la Chevrolet Monte-Carlo pour Richard Childress Racing lors de la saison 1984 de la NASCAR Cup. Ricciardo, un fan de longue date du septuple champion, a choisi son numéro de course F1 trois pour correspondre à celui d’Earnhardt.

La voiture appartient au PDG de McLaren Racing, Zak Brown, qui l’a achetée il y a trois ans. En début de saison, il a promis à Ricciardo de la piloter une fois qu’il aurait obtenu son premier podium pour l’équipe. Ricciardo y est parvenu lors du Grand Prix d’Italie, qu’il a remporté.

Brown a déclaré que c’était « très amusant » de voir la voiture courir avant les essais finaux du Grand Prix des États-Unis.

« Ma collection de voitures est motivée par la passion pour le sport et les célèbres pilotes, voitures et équipes emblématiques », a-t-il déclaré.

« Je pense que la course automobile est une question de sport et de divertissement. Nous avons la chance d’avoir deux pilotes qui aiment s’amuser.

« Daniel est un grand fan de Dale Snr et c’est un grand moment pour célébrer la victoire de Daniel, lui donner une opportunité unique dans sa vie, génial de pouvoir courir ensemble et partager notre passion mutuelle pour le sport autour une balade qui est emblématique et finalement pour mettre un spectacle pour les fans. »

Photos : Daniel Ricciardo conduit la NASCAR de Dale Earnhardt

