Ricciardo a demandé un changement de “culture” après Red Bull

Au sommaire : Daniel Ricciardo a fait la lumière sur sa décision de quitter Red Bull pour Renault en 2018, avant son transfert ultérieur chez McLaren.

En bref

Ricciardo a quitté Red Bull parce qu’il craignait de devenir « complaisant » S’exprimant dans une interview avec la société de télécommunications australienne Optus, avec laquelle il a un partenariat, Ricciardo a déclaré que le désir de changement de culture était en partie à l’origine de sa décision de quitter Red Bull trois ans. depuis..

“La culture est importante parce que, comme la culture, dicte votre bonheur, votre sentiment, votre plaisir, votre sentiment d’appartenance”, a déclaré le pilote McLaren. “Je pense donc qu’il y avait beaucoup de petites raisons qui m’ont donné l’impression que quitter Red Bull ou quitter Red Bull était la bonne chose à l’époque.

« J’étais en quelque sorte préoccupé par la culture, mais aussi par la façon dont ma place dans la culture semblait aller de l’avant. J’avais l’impression que j’allais devenir un peu plus frustré, probablement plus complaisant, tout était juste un peu trop facile. Il joue donc un grand rôle. Absolument.”

Lotterer et Wehrlein retenus chez Porsche Formula E

Pascal Wehrlein et André Lotterer ont été retenus pour une autre année au sein de l’équipe Porsche Formula E.

Lotterer a rejoint l’équipe – principalement composée de l’équipe WEC LMP1 pour laquelle il avait déjà couru – après deux saisons en Formule E avec Techeetah. Il a remporté la première pole et le premier podium de Porsche mais a connu une saison difficile cette année, avec notamment plusieurs collisions.

Wehrlein a rejoint Porsche pour la saison en cours et a presque remporté la première victoire du constructeur à Puebla. Après avoir franchi la ligne en premier, Wehrlein a été disqualifié car l’équipe n’a pas déclaré les trains de pneus qu’elle utilisait.

Mortara espère toujours disputer le titre à Berlin

Mortara est «optimiste» quant à ses chances de titreEdoardo Mortara, l’un des 18 pilotes toujours en lice pour le premier titre de champion du monde de Formule E, est également l’un des rares à avoir mené le classement cette saison.

Le pilote Venturi à moteur Mercedes est actuellement à 21 points du leader Nyck de Vries. Mortara a déclaré que courir la piste de Tempelhof dans sa direction conventionnelle et inverse sera “un nouveau défi pour tout le monde en Formule E”. mais je me sens assez optimiste pour Berlin », a-t-il déclaré.

« Je suis excité de remonter dans la voiture. Faire partie des qualifications du groupe 2 devrait nous être bénéfique car nous éviterons les difficultés habituelles du groupe un. Le groupe deux a été la position la plus avantageuse dans la majorité des manches cette année. « Je pense que si nous pouvons bien nous qualifier, nous devrions pouvoir marquer un gros lot de points dans les deux courses et la régularité est mon objectif principal pour le week-end.

“Si nous pouvons établir une base de performance solide, nous devrions être en mesure de bien performer et étant donné le rythme que nous avons montré aux points cette saison, je pense que nous avons le potentiel de nous battre pour les podiums.”

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 20 ans aujourd’hui, Helio Castroneves remportait la manche du Champ Car à Mid-Ohio

