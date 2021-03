Ricciardo a subi des dommages au sol lors du choc de Gasly

McLaren a révélé que le MCL35M de Daniel Ricciardo avait subi des dommages au sol lors du premier tour du Grand Prix de Bahreïn suite à un contact avec Pierre Gasly.

Gasly a perdu son aileron avant dans le processus et est allé à l’arrière du peloton, tandis que Ricciardo a continué, terminant finalement sa course inaugurale avec l’équipe à la septième place.

« Après la course, nous avons constaté des dommages au sol de Daniel suite à l’impact de Pierre heurtant l’arrière de sa voiture au début de la course », a déclaré Seidl dans un communiqué lundi.

«Le niveau de dégâts coûte une force d’appui considérable. Malgré la perte de performance, Daniel a utilisé son expérience pour faire face aux problèmes et marquer des points importants pour l’équipe. Nous attendons maintenant avec impatience la prochaine course. »

Compte tenu des dégâts, ce fut un gros effort de la part de l’Australien, même s’il ne voudra pas voir son coéquipier McLaren Lando Norris prendre la quatrième place à de trop nombreuses reprises.

«J’avais l’impression de ralentir au fur et à mesure que la course avançait», a déclaré Ricciardo après la course.

«Alors je me sentais comme le premier relais sur le soft, je traînais plus ou moins avec Lando et Charles Leclerc, mais ensuite avec le médium ils se sont un peu éloignés et puis le dur encore plus, donc je me sentais un peu dégradé au fur et à mesure de la course. a continué.

Il a ajouté: «J’espère avoir des dégâts, cela explique peut-être une partie du rythme.»

La Formule 1 revient en action dans trois semaines à Imola.