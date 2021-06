Ricciardo attend avec impatience des morceaux qui “ne mordent pas”

Au sommaire : Daniel Ricciardo est impatient de courir à nouveau sur un circuit plus tolérant après un week-end de course rempli d’incidents à Bakou.

En bref

Ricciardo désireux de tripler le pilote McLaren Ricciardo, qui a chuté lors des qualifications le week-end dernier, a déclaré après la course de dimanche qu’il était impatient de piloter sur des pistes plus conventionnelles au cours des prochains week-ends.

“Je pense qu’avoir des points après hier, juste pour faire les tours et continuer à circuler et en apprendre un peu plus, c’était positif”, a-t-il déclaré. « Alors on va continuer. J’attends avec impatience un triple en-tête et des pistes conventionnelles, des pistes qui ne mordent pas autant.

Le Grand Prix de France au Paul Ricard est la prochaine manche du calendrier. “Paul Ricard, j’ai l’impression d’avoir critiqué cet endroit pour être trop ouvert dans le passé”, a déclaré Ricciardo.

« Mais je pense qu’après Bakou, quelques-uns d’entre nous seront heureux d’avoir un second tour. J’attends donc avec impatience trois au rebond, je pense que j’en ai besoin pour le moment juste pour rester dans la voiture, garder le rythme.

Les bâtiments des stands du circuit de Djeddah dévoilésRendus de la construction des stands du circuit de la ville de Jeddah, 2021

Les premiers rendus des bâtiments des stands du nouveau Jeddah Street Circuit ont été révélés.

La structure de 280 mètres de long et quatre étages abritera les garages des équipes, le contrôle de course, le Paddock Club et d’autres installations lors du premier Grand Prix d’Arabie saoudite en décembre.

Rendus de la construction des stands du circuit de la ville de Jeddah, 2021 Rendus de la construction des stands du circuit de la ville de Jeddah, 2021 Rendus de la construction des stands du circuit de la ville de Jeddah, 2021 Grosjean « déteste regarder » – Daly

Grosjean était impatient de remonter dans sa voiture, a déclaré DalyConor Daly, qui a mené plus de tours que quiconque lors de l’Indianapolis 500 du mois dernier, a passé du temps à discuter avec Romain Grosjean pendant l’événement. Le pilote Coyne n’a pas participé à la course, comme il l’avait fait pour les autres manches ovales précédentes, mais sera de retour en action pour les autres épreuves sur route et sur rue, et a indiqué qu’il pourrait également participer à la dernière manche ovale à Gateway.

“En lui parlant, la chose la plus importante que j’ai remarquée, c’est qu’il déteste regarder”, a déclaré Daly. “Il me dit : ‘J’ai hâte d’y retourner’. Tu sais ce que je veux dire?

«Je pense qu’il y avait quelque chose, l’Indy 500 avait l’air plutôt cool. J’étais comme, ‘Ouais, mec, c’est plutôt cool, peut-être que tu devrais l’essayer un jour.’

« Qui sait ce qui va se passer là-bas. Mais c’est un bon gars. Je pense qu’il en profite. Il l’embrasse autant que possible, ce qui est vraiment, vraiment cool.

Le naissain Horner-Wolff continue

Les échanges entre le directeur de l’équipe Red Bull Christian Horner et son homologue chez Mercedes, Toto Wolff, se sont poursuivis après la course de dimanche.

Interrogé sur la remarque de Wolff selon laquelle Mercedes doit battre son ‘A-game’ pour battre Red Bull, Horner a commenté : « On a beaucoup parlé des commentaires de Toto ce week-end. Il n’a jamais peur de rôtir son équipe si publiquement, ce avec quoi je ne suis pas d’accord. Mais c’est sa prérogative.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Cela en dit long sur à quel point les règles de la #F1 sont ridiculement compliquées, car près de 48 heures après la course, ses réseaux sociaux officiels attribuent à tort à Verstappen un point bonus pour le tour le plus rapide. – Keith Collantine (@keithcollantine) 8 juin 2021

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour en F1

Il y a 30 ans aujourd’hui : Christian Fittipaldi remportait la troisième manche du championnat F3000 à Jerez devant Alessandro Zanardi et Andrea Montermini

Partagez cet article de . avec votre réseau :