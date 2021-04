Ricciardo: beaucoup plus de performances à débloquer

Septième d’une MCL35M endommagée à Bahreïn, Daniel Ricciardo estime qu’il y a «beaucoup plus de performances» dans la F1 2021 de McLaren.

Passant de Renault à McLaren pendant la saison morte, le premier Grand Prix de Ricciardo ne s’est pas déroulé comme prévu après que l’Australien a subi des dommages au sol au début de la course.

En lui coûtant des appuis, il est passé de la sixième place sur la grille à la septième place au drapeau à damier.

Son coéquipier, Lando Norris, était P4 pour McLaren avec Ricciardo 20 secondes sur la route.

Mais alors que l’Australien a été déçu, P7 n’est certainement pas un mauvais résultat dans une voiture endommagée.

Cela permet également à l’ancien pilote de Red Bull de se sentir confiant sur ce dont il est capable dans une voiture qui ne porte pas un plancher cassé.

«Nous avons obtenu un bon résultat dans cette première course et c’était incroyable de faire mes débuts dans l’équipe», a-t-il déclaré lors de l’aperçu du Grand Prix d’Imola de l’équipe.

«J’étais un peu malheureux avec les dommages que nous avons constatés sur la voiture après la course et il reste encore quelques choses à apprendre et à maîtriser, ce qui prend un peu de temps.

«Mais étant donné cela, je suis convaincu qu’il nous reste encore beaucoup de performances à débloquer.

«Nous avons travaillé dur à l’usine pour comprendre comment nous pouvons bâtir sur ce solide départ.

«Je m’attendais vraiment à ce qu’il faille quelques courses pour me sentir à l’aise dans la voiture, mais je me sens mieux après la première course que je ne l’avais fait au même moment les années précédentes, donc c’est vraiment prometteur.

Découvrez les dernières marchandises Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de Formule 1

Préparations #ImolaGP de Daniel. 💪 🎥 @DanielRicciardo pic.twitter.com/HSdXiazPeH – McLaren (@ McLarenF1) 13 avril 2021

La prochaine étape de la Formule 1 est Imola, un circuit où Ricciardo a décroché l’un de ses deux podiums 2020 avec Renault.

“Imola est le suivant et nous en donnerons beaucoup”, a ajouté le Honey Badger.

«C’est une piste emblématique de la vieille école avec une disposition rapide et fluide qui laisse peu de place à l’erreur.

«Je suis vraiment excité d’y retourner après la course de l’an dernier lorsque j’ai terminé sur le podium.

«Je compte vraiment apporter cette expérience de l’année dernière pour aider l’équipe ce week-end et me battre pour les points.»

La Formule 1 a révisé le calendrier du Grand Prix de ce week-end, repoussant les séances du samedi d’une heure pour éviter de se heurter aux funérailles du prince Philip.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook