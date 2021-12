Ricciardo : Ça craint de se donner une mauvaise note

La première saison de Formule 1 de Daniel Ricciardo avec McLaren n’a pas été la meilleure, l’Australien a du mal à maîtriser la maniabilité de sa nouvelle voiture, admettant que cela craint de donner une mauvaise note à sa saison.

Ricciardo a terminé sa première saison à Papaya huitième au classement des pilotes, à deux places de son coéquipier très apprécié Lando Norris, marquant également 45 points de moins que le Britannique, malgré sa victoire au Grand Prix d’Italie 2021 à Monza.

Cette victoire en course italienne s’est avérée être le seul moment fort de la saison de l’Australien qui n’a pas caché son incapacité à maîtriser la voiture 2021 de l’équipe, la MCL35M propulsée par Mercedes.

Ricciardo a fait beaucoup d’efforts cette saison

S’adressant à formula1news.co.uk, Ricciardo a admis que, malgré tous ses efforts cette année, sa saison devrait être faible : « Je vais vous donner une note, mais je dirai que ça craint de se donner une mauvaise note parce que j’ai fait beaucoup d’efforts.

« Donc, si je dis, genre, trois, ça donne l’impression que je n’ai pas essayé. Mais cela n’a pas été sans essayer – la première partie de la saison est probablement un quatre, la deuxième un sept », a déclaré Ricciardo. « Ce qui a été bien cette année, c’est que je n’ai jamais vraiment su quelles étaient, disons, mes forces.

« D’accord, oui, je suis rapide, mais pourquoi suis-je rapide ? Où suis-je rapide ? D’une certaine manière, cette année, les faiblesses m’ont également exposé quelles sont mes forces. C’était assez intéressant.

« Vous ne penseriez pas comme, appelons ça de mauvais moments ou une mauvaise année, vous découvririez quelque chose de bien sur vous-même », a admis le joueur de 32 ans.

Être loin du fait maison l’année plus difficile

Le sympathique pilote McLaren était également aux prises avec d’autres aspects de son année; le mal du pays, car les restrictions de Covid l’empêchaient de rendre visite à sa famille en Australie.

Ricciardo est finalement rentré chez lui après le Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 et a fait part de ses sentiments avant son voyage en Australie.

« J’ai compté. Quand je rentre à la maison, c’est près de 20 mois. Près de 20 mois ! C’est comme 19 ans et demi ou quelque chose comme ça », s’est-il exclamé. « Cela a également rendu cette année plus difficile. Les bas sont plus bas parce que vous n’avez pas ça…

« J’ai un soutien familial chez McLaren, mais je n’ai pas ma famille », a déploré l’ancien pilote Red Bull et Renault.

« Même si ce n’est pas comme mettre un bras autour de moi, c’est comme : » Partons en vacances pour le week-end. Allons faire quelque chose et déconnectons-nous un peu ».

« Même une famille peut offrir une très belle escapade. Cela a été difficile, c’est sûr », a-t-il insisté.

Il y aura des émotions

Arriver à la maison suscitera des émotions, a révélé le vainqueur à huit reprises : « C’est normalement ma mère qui pleure quand je rentre à la maison pour Noël, mais je pense que je serai aussi un peu émotif.

« Tout le monde peut s’identifier. Nous ne sommes plus des enfants, nous sommes des adultes, et vous vieillissez et naturellement, votre famille vieillit. Chaque année qui passe est une année de plus que vous manquez en quelque sorte. Même avec les nièces et les neveux, ça fait un an qu’ils me manquent en grandissant.

« Donc, je tiens ce truc près de moi, c’est sûr. Ce travail est difficile car il est loin de ses proches. Donc, je pense que ce sera assez émouvant, mais ce sera évidemment très agréable », a conclu le Honey Badger.

Décoration de Noël les yeux bandés avec @LandoNorris et @DanielRicciardo ! ?? Qu’est ce qui pourrait aller mal? ?? Regardez la vidéo complète. ?? – McLaren (@McLarenF1) 21 décembre 2021