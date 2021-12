Ricciardo : Cela semblait assez foutu. Fou!

Daniel Ricciardo avait les meilleures places dans la maison pour le dernier tour décisif, dramatique et très controversé du Grand Prix d’Abu Dhabi, le pilote McLaren directement derrière les prétendants à un tour fou qui lui a laissé des sentiments mitigés. Semble familier?

À présent, nous savons tous ce qui s’est passé dimanche soir sur le circuit de Yas Marina, Verstappen arrachant ce qui aurait été la huitième couronne de Hamilton dans le dernier tour du Grand Prix, le pilote Red Bull remportant son premier titre mondial de F1 après une controverse remplie de dernières minutes de une course inoubliable.

Après 22 manches épuisantes, tout a culminé dans un sprint d’un tour qui a déconcerté à peu près tout le monde alors que le directeur de course de la FIA Michael Masi et ses stewards ont transformé ce qui aurait dû être une finale de démonstration en la risée du sport automobile.

Un nombre record de téléspectateurs qui ont regardé la « Race du siècle » de F1, alias son « Clash des Titans », beaucoup de personnes qui se sont connectées au sport pour la première fois n’auraient pas été impressionnées par ce qui s’est passé.

Alors que Verstappen est, sans aucun doute, un digne champion, il méritait une meilleure fin à sa saison épique, méritait d’être couronné sans controverse, avec dignité et avec style.

Et permettre à Mercedes d’encaisser la défaite avec humilité et grâce. Ni l’un ni l’autre ne s’est produit.

C’était comme la finale de la Coupe du monde arbitrée par un « arbitre » de la ligue du dimanche et des « officiels » choisis dans les gradins

Ricciardo, un vétéran des 210 départs de Grand Prix, a regardé les choses se dérouler sur ce tour décisif et a déclaré à la radio de l’équipe : « Je suis content de ne pas faire partie de cela, quoi qu’il arrive. Cela semblait assez foutu.

Plus tard, après la course de Yas, l’Australien a déclaré aux journalistes : « Fou ! Je suis honnêtement un peu sans voix. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. À la fin, c’était un peu bizarre, ils ont dit que les voitures ne peuvent pas passer, les voitures qui ont fait le tour, puis certaines d’entre elles l’ont fait, mais je n’ai pas été autorisé à le faire.

«Nous avons fait un redémarrage d’un tour, je suis assis juste derrière Lewis et Max, comme, pourquoi suis-je ici? Je ne sais pas. C’était très intéressant. Juste au moment où vous pensez que la saison ne pourrait pas être plus dramatique, c’est le cas.

« Je ne sais même pas si c’est bien parce que je pense que les téléviseurs des gens vont exploser. Je ne pense pas qu’il puisse supporter autant de drames, je ne pense pas que les watts d’un téléviseur puissent le supporter. C’était beaucoup.

Ricciardo : Félicitations Max mais je ressens pour Lewis

L’Australien a été le coéquipier de Verstappen chez Red Bull pendant trois ans et a vu le jeune prodige arriver dans son équipe et remporter la première course. En peu de temps, il était clair que Max était l’option préférée de l’équipe et Dan a marché vers Renault pour beaucoup d’argent plutôt que d’être le numéro deux de l’as néerlandais.

Néanmoins, Ricciardo a fait l’éloge de son ancien coéquipier : « Evidemment d’un côté je tiens à féliciter Max, premier champion du monde, et évidemment Red Bull, une équipe que je connais très bien, je suis bien sûr content pour eux. Mais je ne peux pas dire ça dans la même phrase et ne pas dire ce que je ressens pour Lewis.

« Il avait la course sous contrôle et parfois ça ne penchait pas en votre faveur, la voiture de sécurité – je veux dire que non seulement ça penchait en sa faveur, ça lui a évidemment coûté le titre. Je pense évidemment à lui, alors oui, c’est une fin d’année folle.

« J’ai dit avant le week-end, il n’y a pas de perdant. Ils ont tous les deux fait tout leur possible… mais bien sûr, que Lewis perde dans le dernier tour, c’est difficile aujourd’hui », a ajouté Ricciardo.

Avant la course, Ricciardo a révélé comment la bataille pour le titre a fait ressortir le fan de F1 en lui, il a expliqué l’importance du concours Verstappen-Hamilton dans le contexte de la F1 ayant été un spectacle en un seul homme et une seule équipe pendant beaucoup trop longtemps .

« Vous voulez une bataille comme celle-ci », a claironné le joueur de 32 larmes. « Vous avez le détenteur du record vétéran d’un côté, puis le plus jeune vainqueur de l’histoire de l’autre. C’est une bataille vraiment cool et c’est une belle histoire. De toute évidence, ils s’affrontent et c’est une véritable bataille.

« J’envie de ne pas en faire partie, mais en fin de compte pour le sport et en tant que fan du sport, c’est un scénario de rêve », a expliqué Ricciardo avant une fin très controversée à l’une des plus grandes saisons de F1.