Ricciardo: “ C’était comme un bon tour mais j’étais en baisse en P15 ”

Daniel Ricciardo a été laissé perplexe par ses difficultés lors des essais pour le GP de Monaco, terminant jeudi à la 15e place.

Après avoir échoué à atteindre le drapeau à damier lors de ses deux premières sorties en Principauté, Ricciardo est depuis un buteur régulier de points.

En fait, il a même été un habitué du podium, obtenant quatre résultats parmi les trois premiers en six grands prix, dont l’un était la victoire en 2018 avec Red Bull Racing.

Mais il y avait peu de signes jeudi que son premier Grand Prix de Monaco avec McLaren pourrait donner un cinquième podium.

Ricciardo a perdu la 15e place au deuxième essai avec son 1: 13,257. Cela lui a fait perdre 1,573 seconde sur le rythmeur Charles Leclerc et 0,878 seconde plus lentement que son coéquipier Lando Norris.

L’Australien se dit surpris par son manque de rythme car il se sentait bien en faisant les tours pour se faire dire qu’il était à la 15e place.

“Le deuxième secteur était mon plus faible et c’est vraiment ce genre de toute la basse vitesse”, a déclaré Ricciardo à The Race.

«C’est un peu surprenant, pourquoi je perds autant là-bas. Mais je vais entrer dans les données, jeter un œil. »

Il a ajouté que c’était «comme si j’avais confiance, cela ne se traduisait tout simplement pas par un temps au tour.

«Honnêtement, derrière le volant, assez frustrant – parce que je franchirais la ligne, je me disais ‘eh, c’est probablement un bon tour’, et c’était comme, ‘Ouais, tu es P12, P15’ – même à un stade P17.

“Frustrant. Parce que c’est loin en fait, il y a beaucoup de temps à trouver. En ce moment, j’essaie de savoir où se trouve tout le temps. “

Norris était beaucoup plus heureux de sa journée de course.

«Une journée décente, je suis content», a déclaré le Britannique, qui plus tôt dans la semaine a signé un nouveau contrat avec McLaren.

«Je pense que nous avons fait de bons progrès entre les séances. C’est très serré, comme prévu, surtout pour les gars derrière, mais on regarde aussi pas loin les gars devant.

«Nous avons une chance de capitaliser sur les erreurs qu’ils pourraient commettre. Je me sens à l’aise dans la voiture, mais il y a certainement d’autres choses à débloquer avant samedi et en qualifications.

