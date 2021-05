Ricciardo: C’était désordonné, je n’aurais pas parié là-dessus

Daniel Ricciardo a connu une qualification désordonnée samedi et, par conséquent, il débutera le Grand Prix du Portugal 2021 à partir de la 16e place sur la grille tandis que son coéquipier de McLaren, Lando Norris, s’alignera septième.

Lors d’une journée difficile pour tous les pilotes, le vent et la nature difficile de l’Autodromo do Algarve ont attiré beaucoup de monde et ont été un facteur décisif non seulement dans l’après-midi de Ricciardo, mais ont également eu un impact sur plusieurs de ses rivaux de Formule 1 ce jour-là, y compris la bataille pour la pole à l’extrémité pointue où il n’a joué aucun rôle.

Miné après l’un de ses plus mauvais résultats de qualification en mémoire, Ricciardo a déclaré aux journalistes par la suite: «Le secteur final n’était pas là. C’était juste désordonné. Le premier tour sur les softs n’a pas été vraiment aidé.

C’est juste décevant. Q1 est assez triste, on a l’impression de sortir de nulle part. Mais, je dois rester positif – vous n’auriez pas parié là-dessus aujourd’hui – nous devons donc simplement le comprendre et nous réveiller demain, prêts à partir.

C’était un raté étroit, mais l’écart entre Ricciardo et Norris était de plus d’une seconde à la fin de la Q1. Ce fut une grande défaite pour le vétéran aux mains du jeune pistolet.

L’Australien a ajouté plus tard dans le rapport de l’équipe McLaren: «La Q1 va très vite et nous n’avons tout simplement pas fait de bons tours. Le pneu Medium me sentait plutôt bien, et j’étais plutôt content.

«Ensuite, le premier tour sur la Soft a été un peu interrompu par le trafic au début du tour, et la fin du tour était juste un peu brouillonne. Nous avons essayé de repartir mais le pneu est tombé très vite et nous n’avons tout simplement pas eu le rythme.

“P16 est loin de là où je veux être, alors je dois juste le comprendre, dormir un peu et me réveiller demain prêt à faire mieux.”

Le patron de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a déclaré à propos de la déception: «Malheureusement, après trois bonnes séances d’essais où Daniel s’est senti beaucoup plus à l’aise dans la voiture, il n’a pas pu répéter la performance aujourd’hui en Q1, ce qui a malheureusement signifié une fin prématurée de ses qualifications. Ce soir, avec Daniel, nous analyserons ce qui s’est passé.

«Nous mettrons cette déception derrière nous le plus rapidement possible et nous recentrerons à nouveau sur demain lorsque les points seront distribués. Nous avons deux bons pilotes et une super équipe qui essaiera de se battre demain », a ajouté Seidl.