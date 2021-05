Ricciardo en difficulté admet une relation “ amour-haine ” avec le sport automobile

En résumé: Daniel Ricciardo dit que son début de saison difficile de McLaren lui a rappelé sa relation «amour-haine» avec le sport automobile.

Ricciardo a une relation «amour-haine» avec le sport automobile Après avoir enregistré la première arrivée sans point de McLaren de la saison à Monaco, Ricciardo a déclaré que ses difficultés persistantes lors de sa première saison avec sa nouvelle équipe lui avaient rappelé les frustrations passées dans sa carrière de course automobile.

“En ce qui concerne la course, j’ai toujours eu un peu de haine d’amour avec ça, et c’est la vérité”, a déclaré Ricciardo. «Certains jours, je l’aime plus que tout, et certains jours, je suis juste comme, vous n’avez pas de réponse.

«J’ai eu cette haine d’amour depuis probablement ma première année en karting. Je suis sorti pour le départ d’une course, une course locale, et le moteur n’a pas démarré. Nous n’avons pas pu commencer, et j’ai raté… Je pense que j’étais peut-être au premier rang et c’était comme une grande course à l’époque pour moi. Nous n’avons pas pu le comprendre.

«Bref, deux jours plus tard, reviens sur cette piste, pousse le kart et ça démarre. J’ai donc appris assez tôt que les voitures de course peuvent être très méchantes.

«Je pense que ce week-end, cela pourrait être dû à ça. Peut-être que ce week-end n’a pas fonctionné, et peut-être que nous l’avons juste mis sur la piste à Bakou et nous y sommes de nouveau.

‘Carb Day’ a sauvé mon Indy 500 – Andretti

Un problème de sol a été identifié sur la voiture d’AndrettiMarco Andretti était reconnaissant pour la dernière séance d’essais d’IndyCar ‘Carb Day’. «Je ne suis pas un fan de Carb Day, mais aujourd’hui, cela a sauvé mon Indy 500», a-t-il admis. «C’est pourquoi vous avez la journée Carb. Il y avait un mauvais boîtier électrique que nous aurions trouvé au premier tour.

Le vainqueur de la pole de l’année dernière a également révélé que son équipe avait identifié et réglé un problème avec son sol après s’être qualifié 25e pour la course d’aujourd’hui.

«Je me sens assez confiant [but] un peu déçu parce que je pense que nous aurions été facilement parmi les neuf premières voitures », a-t-il déclaré. «C’était le sol. On ne comprend pas pourquoi. De toute façon, ils ne me laisseraient pas le dire publiquement.

Gagnant du FREC disqualifié

Gregoire Saucy, leader aux points du Championnat régional d’Europe de Formule, a dominé les débats lors de la septième manche de la série au Paul Ricard. Mais il a été dépouillé de sa quatrième victoire de la saison après que sa voiture a échoué à un contrôle technique. Hadrien David a donc remporté la victoire.

IndyCar a besoin de son propre “ Drive to Survive ” – Brown

Le PDG de McLaren Racing souhaite qu’IndyCar suive les traces de la F1 en commandant une série similaire à “ Drive to Survive ”, affirmant qu’il en avait parlé au PDG de la série, Mark Miles.

«C’est quelque chose qui intéresse IndyCar», dit-il. «Ce serait formidable pour le sport. Drive to Survive a été phénoménal pour la Formule 1. A eu un impact énorme dans le monde et en Amérique du Nord. Je pense que plus important encore, cela a transformé de nouveaux fans en Formule 1.

«Je pense que faire quelque chose de similaire pour IndyCar aura un impact similaire. Nous avons de grandes personnalités non seulement avec les pilotes, mais aussi de grandes personnalités du sport, ce qui se passe dans les coulisses. Je pense que c’est ce que Drive to Survive a si bien fait, c’est qu’il a capturé l’action hors piste dont il y a beaucoup. IndyCar est très similaire de cette manière.

«Plus nous pouvons laisser les fans derrière les cordes de ces grands sports auxquels nous participons, plus il y aura d’intrigues et plus nous créerons de fans.»

Ces faits sur la course de Formule 1 peuvent aider à apaiser les inquiétudes des résidents de Miami Gardens (Miami Herald)

“Lorsque nous avons examiné les changements dans la criminalité avant, pendant et après la course de F1 à Austin, au Texas, en 2018, il n’y avait aucune preuve que la criminalité, y compris les crimes sexuels, avait augmenté pendant le week-end de course.”

De profil: Kaylen Frederick (F3)

“Si je devais dire quelqu’un, alors ce serait Sebastian Vettel. Quand je me suis vraiment lancé dans le karting, Vettel était chez Red Bull et était toujours en train de gagner. Mon père est allemand aussi, donc ça a du sens. Je parle aussi allemand, donc cette connexion était là. “

Formula Regional Europe round 7: Paul Ricard (Formula Regional Europe via YouTube)

En ce jour en F1

Il y a 45 ans aujourd’hui, Niki Lauda remportait le Grand Prix de Monaco devant les deux Tyrrells à six roues de Jody Scheckter et Patrick Depailler

