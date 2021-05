Ricciardo et Abiteboul poursuivent leur pari sur le tatouage

Cyril Abiteboul n’est peut-être pas en Formule 1 ces jours-ci, mais il semble qu’il va toujours remplir son côté du pari qu’il a fait avec Daniel Ricciardo la saison dernière.

Racing pour Renault, Ricciardo et son chef d’équipe de l’époque ont convenu que si l’Australien montait sur le podium, le Français se ferait tatouer – la poignée de main se déroulant «après quelques bières».

Cependant, il n’aurait pas son mot à dire sur ce que ce serait ou où il allait.

Ricciardo a remporté deux podiums en 2020, troisième au Grand Prix de l’Eifel et à nouveau à la course d’Émilie-Romagne.

Ricciardo a fait sa part mais Abiteboul n’a pas encore obtenu le tatouage avec leurs deux vies qui ont beaucoup changé dans les deux mois qui ont suivi le podium Imola de Ricciardo.

L’Australien est passé de Renault à McLaren, une décision qui a bouleversé Abiteboul, tandis que le Français a également quitté Renault, l’équipe confirmant son départ en janvier.

Malgré leurs mouvements, Ricciardo dit que son ancien patron continuera de parier.

“Donc, avec Cyril, c’est simplement essayer d’être au même endroit au même moment”, a déclaré Ricciardo à RacingNews365.com dans une interview.

«Parce que je ne veux pas juste lui dire d’aller se faire tatouer et de m’envoyer une photo. Je veux être là. Je veux tout organiser! Et documentez-le.

«Je vais payer pour ça. J’obtiendrai les tarifs des copains!

Daniel Ricciardo, alias le blaireau de miel, a une photo de l’animal au dos de son casque. Pourquoi se considère-t-il comme un blaireau de miel? C’est parce que lui et l’animal n’abandonnent jamais. Plus de photos, vidéos et blogs sur https://t.co/jbKukIifSh

# f1 #grandprix #danielricciardo #honeybadger pic.twitter.com/NHtH4hRVRN

– Kym Illman (@KymIllman) 28 septembre 2018