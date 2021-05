Ricciardo évite la “ paralysie de l’analyse ” après un mauvais GP de Monaco · .

Daniel Ricciardo a déclaré qu’il lui fallait quelques jours pour faire face à une mauvaise performance du Grand Prix de Monaco dans laquelle il avait été battu par son coéquipier.

Le pilote McLaren a terminé derrière Lando Norris dans quatre des cinq courses disputées jusqu’à présent cette saison.

Norris a remporté son deuxième podium de l’année à Monaco, tandis que Ricciardo avait sa première course sans points depuis le Grand Prix d’Espagne de l’année dernière lorsqu’il courait pour Renault.

Ricciardo a terminé septième lors de sa première course avec McLaren à Bahreïn, et il a admis qu’il était «étrange» de se retrouver plus loin de ce niveau quatre courses plus tard.

«Rétrospectivement, la transition vers Renault n’a pas été des plus faciles. Mais je pense que Monaco a été en fait un week-end assez fort pour moi là-bas.

Le circuit urbain a été le théâtre de deux pôles, quatre podiums et une victoire pour Ricciardo pendant ses années avec Red Bull, et il a terminé neuvième quand il a disputé le grand prix avec Renault en 2019. Il a également remporté deux fois à Monaco alors qu’il était en simple junior- sièges, et ses difficultés le week-end dernier étaient purement dues à la rotation de la voiture McLaren MCL35M.

«Je vais évidemment continuer à y travailler. Mais je pense que ce week-end, nous avons été si loin et tellement sur le pied qu’une partie de moi veut aussi juste s’éteindre pendant quelques jours. Sinon, c’est comme une paralysie sur l’analyse. J’y suis déjà allé et je ne veux pas y revenir.

Beaucoup de pilotes qui ont changé d’équipes cette année ont également eu des difficultés dans leurs nouvelles maisons, ce que certains ont attribué à une pré-saison raccourcie.

“En fait, l’équipe a souligné que nous avons parcouru beaucoup moins de kilomètres en début d’année”, a déclaré Ricciardo. «Je pense que c’est en fait assez important maintenant.

«Mais avec tout cela étant dit, je ne m’attendais pas à être aussi loin en arrière. Absolument pas. L’équipe est très compréhensive et très bonne à ce sujet. Mais personnellement, je ne veux pas être ici, je veux être beaucoup plus haut.

«J’apprécie qu’ils me donnent du temps et j’apprécie peut-être que j’ai juste besoin de plus de temps. Mais depuis Bahreïn, on a l’impression de n’avoir pas vraiment progressé. Je dois donc essayer de déverrouiller quelque chose bientôt. »

