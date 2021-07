Ricciardo face à une “concurrence rude” à Norris

in

Daniel Ricciardo a peut-être du mal chez McLaren, mais il est également confronté à une “concurrence rude” chez Lando Norris, a déclaré le PDG Zak Brown.

En échangeant Renault contre McLaren hors saison, de nombreux experts ont prédit que ce ne serait qu’une question de temps avant que Ricciardo ne devienne le pilote le plus fort de McLaren.

Neuf courses dans cette saison et cela n’a pas encore eu lieu.

Alors que les meilleurs résultats du joueur de 32 ans ont été un triplé de sixièmes places, son coéquipier Norris est déjà monté sur le podium à trois reprises.

Il est clair que Ricciardo perd déjà le combat intra-équipe samedi, devancé par son coéquipier britannique en qualifications.

Le PDG de McLaren, Brown, qui n’est pas à Silverstone ce week-end après avoir été testé positif pour Covid-19, admet qu’il est “surpris” par les difficultés de son nouveau pilote.

« Il se rapproche définitivement et son rythme de course est plus fort que son rythme de qualification pour le moment. Je pense que cela montre à quel point Lando est bon », a déclaré Brown à ..

« (Lando) a montré qu’il est un pilote de course génial, donc je pense que Daniel est confronté à une concurrence difficile.

« Je pense que nous sommes surpris, il est surpris de ne pas être plus proche du rythme de Lando – mais la bonne nouvelle est que tout le monde travaille très dur, tout le monde sait où nous devons nous améliorer.

“Daniel sait où il doit s’améliorer, donc il n’y a pas d’excuses, juste du travail acharné devant nous et j’espère qu’il s’en sortira car nous avons constamment besoin de deux voitures devant si nous voulons conserver la troisième place du championnat. . “

Il y a cependant des signes d’encouragement.

L’Australien est passé de la 13e place sur la grille à la septième place sous le drapeau à damier du Grand Prix d’Autriche, repoussant Charles Leclerc dans les phases finales.

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a ajouté : « J’étais très satisfait de la course de dimanche en Autriche où il a réalisé une course très solide, a bien avancé et a marqué des points importants.

«Nous continuons à travailler dur avec l’équipe au cours des dernières semaines et demie pour franchir la prochaine étape également samedi.

« Je suis assez optimiste. Ce n’est pas loin jusqu’à ce que Daniel soit de retour également le samedi, comme nous le savons tous par le passé, puis le processus d’intégration appartient à l’histoire.

