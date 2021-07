Ricciardo « frustré » même après son retour en Q3 à Silverstone · .

in

Daniel Ricciardo n’était pas entièrement satisfait de sa performance en qualifications malgré sa septième place sur la grille, son meilleur résultat en six courses.

Le pilote McLaren n’a pas réussi à atteindre la Q3 lors de l’une des deux dernières courses du Red Bull Ring. À Silverstone, il s’est classé parmi les 10 derniers et s’est qualifié deux millièmes de seconde de moins que son coéquipier Lando Norris.

Mais malgré sa satisfaction de ses progrès, Ricciardo a admis qu’il aurait pu faire mieux.

“C’était définitivement une meilleure journée”, a-t-il déclaré à Sky. « C’était mieux et je suis un peu frustré parce que j’ai l’impression qu’il y en avait un peu plus. Je pense que nous avons eu un peu plus dans la dernière manche.

Charles Leclerc, qui s’est qualifié quatrième, était moins d’un dixième de seconde plus rapide que la paire McLaren.

« En regardant les fois, je pense que Charles [was] peut-être un demi-dixième devant, en P4, honnêtement, je pense que c’était réalisable.

« En regardant les dernières qualifications [sessions] c’est sûr, tout le monde sera comme ‘c’est beaucoup mieux’ et c’est le cas. Mais c’est peut-être pour ça que je suis plus frustré, parce que j’ai l’impression qu’il y en avait encore plus aujourd’hui. Je suis donc un peu au milieu en ce moment.

Ricciardo a obtenu l’une de ses meilleures positions de départ de la saison alors qu’il n’avait qu’une heure pour s’entraîner dans le calendrier révisé de la F1 pour son premier week-end de qualification de sprint.

« En fait, j’ai vraiment aimé une seule séance d’entraînement, directement en qualification », a-t-il déclaré. « Nous l’avons eu plusieurs fois l’année dernière à Imola et au Nürburgring, à cause du temps, et il faisait frais. Cela vous fait juste avancer.

“Alors, qui sait à quoi ressemblera demain avec les essais et les qualifications de sprint, mais jusqu’à présent tout va bien.”

