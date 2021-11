Ricciardo : Incident du premier tour aussi douloureux que possible

La course de Daniel Ricciardo a été détruite alors qu’il tentait de « l’envoyer » au premier tour, mais est allé trop loin et dans Valtteri Bottas. Un incident au premier tour, a-t-il admis, est aussi douloureux que possible.

Les étoiles ne se sont tout simplement pas alignées pour McLaren pour le Grand Prix de Mexico 2021, et Ricciardo, étant leur meilleur espoir de marquer des points pendant la course, s’est retiré du conflit après avoir dépassé son point de freinage au virage 1 le premier tour, endommageant son aileron avant sous le pneu arrière droit de Bottas. Game over pour les deux pilotes !

« L’incident du premier tour a été à peu près aussi douloureux qu’ils l’ont été parce que votre course est pratiquement terminée depuis le début », a admis Ricciardo dans le communiqué de presse d’après-course de son équipe.

« J’étais dans une position délicate parce que je sais que si je n’y étais pas allé, quelqu’un d’autre l’aurait fait, et j’aurais probablement été submergé par d’autres voitures. En fin de compte, je pense que ce n’est qu’un incident au premier tour.

« Le départ était bon et ces premiers centaines de mètres s’annonçaient positifs », a-t-il révélé. « Je pense que nous étions potentiellement en P4, et en une fraction de seconde, ça change.

« C’est la nature de la bête, mais ceux-ci sont assez douloureux parce que vous devez endurer la course et espérer que quelque chose se passe, mais rien n’a vraiment fait », a déclaré Ricciardo, démissionnaire, avant de parler de sa longue bataille contre Bottas. ce qui ne servait à rien.

« J’ai pu défendre Bottas, normalement quand vous faites ça, c’est pour une bonne position, mais nous étions tous les deux évidemment à l’arrière », a souligné l’Australien.

« La voiture a également été endommagée et il nous manquait une partie de l’appui aérodynamique », a-t-il révélé. « Un peu navrant. Pendant quelques secondes, ça avait l’air génial, puis ça avait l’air plutôt pas génial.

« Nous essaierons de revenir au Brésil », espère le joueur de 32 ans.

Malgré le fait de récupérer la dixième place, avec son point unique, le week-end de Lando Norris n’a pas été meilleur que celui de Riccirado, car il a souffert du rythme tout le week-end, et sa pénalité sur la grille pour avoir pris une unité de puissance supplémentaire n’a pas aidé sa cause.

« De toute évidence, ce n’est pas le meilleur pour nous en tant qu’équipe, mais une bonne journée de mon côté, du 18 au 10 », a admis Norris dans le communiqué de presse de McLaren.

« Nous savions que ce serait difficile de traverser le peloton, mais nous avons fait de notre mieux aujourd’hui », a-t-il expliqué.

« Je ne pense pas que nous aurions pu faire beaucoup plus, en ce qui concerne notre rythme et la difficulté à dépasser et à suivre.

« Un point est plus que rien. Nous continuerons d’essayer de travailler dur et d’apporter des améliorations au Brésil », a conclu le Britannique.

La course de dimanche a été une expérience meurtrière pour toute l’équipe McLaren, où ils ont fini par perdre la troisième place du championnat des constructeurs de Formule 1 face à leur rival Ferrari.

Le directeur de l’équipe, Andreas Seidl, a réfléchi.

« Dimanche difficile pour nous au Mexique », a-t-il déclaré. « La course de Daniel était effectivement terminée après le premier virage. Il a pris un bon départ, a pris quelques positions puis a eu une rencontre malheureuse avec Valtteri [Bottas].

« Il avait besoin d’un nouvel aileron avant et a subi des dommages supplémentaires sur la voiture.

« Certainement une occasion manquée », a déploré Seidl.

« Du côté de Lando, il a toujours été clair qu’il aurait une course difficile aujourd’hui, en partant de la P18 », a déclaré l’Allemand à propos de la course de Norris.

« Il a pris le plus de positions possible, est revenu dans les points mais avec le rythme que nous avions dans la voiture aujourd’hui, il n’était plus possible d’en faire plus.

Seidl a cependant apprécié le travail acharné de l’équipe et de ses partenaires, même s’il n’a pas été reflété dans le résultat final.

« Merci à toute l’équipe, aux pilotes et à nos collègues de Mercedes HPP – c’était beaucoup de travail acharné pour un seul point et le résultat ne reflète pas l’effort », a-t-il déclaré.

Et de conclure : « Nous allons réinitialiser, déménager au Brésil et nous préparer à repartir le week-end prochain. »

McLaren a encore quatre courses pour surmonter le déficit de 13,5 points qu’elle a désormais face à Ferrari en troisième position, mais à la lumière de la forme actuelle de la Scuderia, l’équipe de Woking devra mettre tout en œuvre pour atteindre son objectif. (Suivez-moi sur Twitter @MallakJad)

Fier de votre esprit aujourd’hui, DR. N’a jamais abandonné. 🍯🦡#MexicoGP pic.twitter.com/k43Cly1Wc1 – McLaren (@McLarenF1) 7 novembre 2021