Ricciardo : J’aime courir devant, me battre pour la victoire

La victoire de Daniel Ricciardo au Grand Prix d’Italie 2021 a été l’une des victoires de Formule 1 les plus populaires de mémoire récente, et maintenant le grand sourire australien vise une nouvelle performance au Grand Prix de Russie de dimanche.

Il est juste de dire que la huitième victoire de Ricciardo a été l’une des plus belles, en plus de mettre fin à la séquence de 3 213 défaites consécutives de McLaren en Formule, elle a également marqué un retour en forme bienvenu pour l’Australien qui a perdu son mojo dans la première moitié de la saison.

Mais le pilote et l’équipe ont travaillé ensemble sur les problèmes et le résultat a été le triomphe en Italie, que Ricciardo a rappelé dans l’avant-première de son équipe à Sotchi : « Une semaine après Monza, ça fait toujours du bien de penser à revenir sur la plus haute marche du podium. Nous n’aurions pas pu demander un moyen plus parfait de mettre fin à un triple en-tête.

« J’ai adoré courir en tête de la grille et avoir la chance de me battre pour la victoire », a-t-il déclaré.

Mais il n’a pas toujours de grands sourires dans le garage des stands McLaren, cette saison, alors que Ricciardo s’est adapté à la tenue de Woking, a échantillonné pour la première fois la puissance actuelle de la Mercedes F1 de l’ère, le tout n’ayant pas été aidé par des tests limités et un coéquipier, Lando Norris, dans des conditions extrêmement bonne forme.

Ainsi, le podium de Monza est d’autant plus doux, ce que Ricciardo a reconnu : « Le doublé est le produit d’un travail acharné de toute l’équipe et de moi-même. Depuis le début de mon parcours avec McLaren. J’ai relevé les défis liés à l’adaptation à une nouvelle voiture, mais l’équipe m’a vraiment soutenu tout au long du processus.

« C’est formidable d’avoir un résultat qui complète ce tableau, et d’avoir l’équipe de retour dans le cercle des vainqueurs a été une course et je n’en fais partie que depuis six mois. C’est le coup de pouce dont nous avions tous besoin », a ajouté le joueur de 32 ans.

En prévision du week-end de Sotchi, Ricciardo a déclaré : « J’ai vraiment pris le temps de profiter du moment, mais il est maintenant temps de me concentrer sur la Russie. Je veux m’appuyer sur mes performances à Monza ce week-end et je vais m’efforcer de marquer des points importants pour continuer à lutter avec nos concurrents.

“Sotchi peut être un circuit difficile à franchir, il est donc important de tirer le meilleur parti des qualifications pour nous donner les meilleures chances de marquer des points dimanche”, a ajouté Ricciardo, huitième du championnat du monde de F1 2021 avant la 15e manche.