Ricciardo : Je vais regarder le plafond d’une chambre d’hôtel pendant deux semaines

Daniel Ricciardo prévoit une période de quarantaine obligatoire de deux semaines après la fin de la saison de Formule 1 afin qu’il puisse profiter au maximum de l’été australien à la maison avec sa famille, tandis que l’Europe s’enfonce au cœur de l’hiver.

Le natif de Perth, âgé de 32 ans, n’est pas retourné en Australie depuis 2020, sa course à domicile à Melbourne étant annulée pour deux saisons de F1 consécutives en raison de la pandémie de COVID-19.

« Je vais regarder le plafond d’une chambre d’hôtel pendant deux semaines », a déclaré Ricciardo aux journalistes avant le Grand Prix d’Abou Dhabi jeudi, interrogé sur ses plans.

« Je vais rentrer chez moi. J’ai besoin de, j’ai besoin de rentrer à la maison. Mais c’est difficile. Malheureusement, ils ne facilitent pas les choses, mais c’est comme ça. Et je vais le faire. J’ai besoin de voir ma famille, mes amis.

«Une fois que je serai sorti des quatre murs, je devrais encore, espérons-le, passer trois ou quatre semaines avec mes amis et ma famille. Et c’est l’été, donc quelque chose à attendre avec impatience.

Ricciardo termine sa première saison chez McLaren après avoir quitté Renault.

L’Australien a remporté le Grand Prix d’Italie dans un une-deux avec Lando Norris, la première victoire de McLaren depuis 2012, mais sa forme a été inconstante.

Il a convenu que cela avait été la plus grande montagne russe émotionnelle de sa carrière et a déclaré que Monza était un sommet en carrière, malgré sept victoires précédentes avec Red Bull.

«Plus le temps passe depuis Monza, plus en fait, je réalise l’effet de cela. Et je pense vraiment que c’était le plus grand moment, victoire, course, genre de journée, si vous voulez, de ma carrière dans le sport automobile », a-t-il déclaré.

Ricciardo a été remplacé chez Renault par le double champion du monde Fernando Alonso, aujourd’hui âgé de 40 ans et faisant son retour après deux ans d’absence, et l’Australien a révélé que l’Espagnol lui avait offert un cadeau à Abu Dhabi.

« Fernando vient de m’avoir pour Secret Santa », a-t-il déclaré.

« Et avec une belle bouteille de rouge, il m’a aussi fait des tatouages ​​temporaires de Fernando. C’est magnifique », a-t-il ri, montrant son bras avec la tête d’Alonso encrée dessus. (Reportage d’Alan Baldwin)

