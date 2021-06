Ricciardo : J’entends dans ma tête ‘Nico Vlogsberg’

Le chat est sorti du sac ! Le champion du monde de Formule 1 2016 à la retraite est désormais connu sous le nom de « Nico Vlogsberg » par ses anciens rivaux selon Daniel Ricciardo.

L’histoire est bien racontée comment l’ancien pilote Mercedes a fait l’affaire il y a cinq ans pour réclamer la plus grande couronne et a rapidement pris sa retraite, non seulement parce qu’il a admis ne pas avoir en lui de recommencer et de passer du temps avec sa famille tout en lançant le sien. empire commercial.

Une grande partie de ses thèses d’exposition provient de vlogs sur sa chaîne YouTube avec plus d’un million de followers. Rosberg est enthousiaste sur les sujets qu’il aborde, la F1 étant souvent le sujet bien sûr. Son expertise est très appréciée alors qu’il est passé d’un pilote de F1 de haut niveau à un fan enthousiaste sans vergogne.

Dans son vlog d’avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan, pilotant le circuit de la ville de Bakou lors du match de F1, Rosberg a été alarmé par l’entrée dans la voie des stands.

Et l’a dit dans la vidéo qu’il a réalisée en avant-première du week-end : « Je vais vous montrer l’un des endroits que j’ai toujours trouvé les plus dangereux de toute l’année, et c’était assez effrayant. Vous arrivez ici maintenant à 350 km/h.

« Imaginez que quelque chose se casse sur la voiture ici. Vous êtes à 350 km/h. Sur la gauche, il y a juste un mur, et il est face à vous, donc si quelque chose se brise et que vous êtes dans ce mur, c’est la fin et il n’y a plus de vous.

« C’est donc l’un des endroits les plus effrayants où j’ai jamais conduit une F1. Passer par là me semble ridiculement mal. Mais de toute façon, vous devez essayer de le mélanger et le maintenir », a expliqué Rosberg.

La F1 est de retour à Bakou ! Je vous montre l’un des endroits que j’ai toujours trouvé les plus dangereux de toute l’année ! 😳 Découvrez mon aperçu #AzerbaijanGP : https://t.co/TW56xnWWSM pic.twitter.com/w7H1wC1Anj – Nico Rosberg (@NicoRosberg) 4 juin 2021

Interrogé par les médias sur les craintes de Rosberg en matière de sécurité à l’entrée de la voie des stands, le pilote McLaren Ricciardo a répondu : « De toute évidence, j’ai juste un petit rire quand j’entends… quand vous avez dit ‘Nico Rosberg avec le vlog’. J’entends dans ma tête ‘Nico Vlogsberg’.

« Je ne sais pas si vous avez entendu ce surnom pour lui, mais ça me fait rire », a déclaré l’Australien, avant d’ajouter : « C’est plutôt une entrée dans les stands amusante en fait.

« C’est assez intense parce que vous arrivez à une vitesse si élevée et puis vous avez une chicane. C’est l’un des plus divertissants, donc ça me va », a expliqué Ricciardo.

Bien que l’entrée aux stands n’ait pas posé de problème, elle a été prise en compte dans la stratégie de course, comme l’a souligné notre analyse d’après-course par Kevin Melro. Ce jour-là, les gros incidents étaient liés aux pneus.