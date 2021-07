Ricciardo n’a pas fait disparaître son talent

Damon Hill ne pense pas que Daniel Ricciardo a perdu son talent au volant d’une voiture de Formule 1, mais a averti que la « magie » peut s’estomper à mesure que les pilotes vieillissent.

Ricciardo est passé de Renault, maintenant Alpine, à McLaren au cours de la morte-saison, un changement qui, selon beaucoup, lui serait très utile dans la perspective du changement de réglementation de 2022.

Cependant, l’Australien a connu des difficultés jusqu’à présent cette saison, tandis que son coéquipier Lando Norris a excellé à ses côtés, le Britannique terminant déjà sur le podium à trois courses.

Norris est quatrième au championnat des pilotes avec 101 points, 61 d’avance sur Ricciardo en huitième.

Ricciardo attend toujours son premier podium avec l’équipe de Woking et à 32 ans, Hill s’est demandé si ses meilleurs jours n’étaient peut-être pas derrière lui.

“Il y a eu des moments dans ma carrière de pilote, surtout vers la fin, il faut le dire, où la magie disparaît soudainement”, a déclaré le champion du monde de F1 1996 au podcast F1 Nation.

« Et vous savez, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Mais tu sais, il est encore assez jeune Danny, donc ce n’est pas comme si le talent avait disparu. Mais définitivement, nous avons mentionné Kimi Raikkonen, Lewis aura 38 ans au moment où il s’arrêtera.

«C’était l’âge auquel Alan Prost a pris sa retraite, mais je pense qu’après 33 ans, la magie commence à disparaître. Un peu magique. Et c’est ça le côté magique – les jeunes gars ont le côté magique, qu’ils ne savent même pas qu’ils ont, vous savez, ils ont juste l’instinct. Et puis vous obtenez ce mélange d’expérience et de connaissances et cet instinct.