Ricciardo : Nous avons été malheureux au Brésil

Daniel Ricciardo pense que McLaren a été malheureux au Brésil, un euphémisme car l’équipe n’a réussi à marquer qu’un seul point. Leurs rivaux, Ferrari, en ont marqué 18.

La déclaration de Ricciardo est intervenue lors de la prévisualisation du prochain Grand Prix Ooredoo du Qatar 2021, le premier jamais organisé dans l’État du Golfe.

L’Australien n’a pas terminé la course précédente au Brésil, car il a subi une perte de puissance sur MCL35M, mais cherche à enregistrer un meilleur résultat au Qatar.

« Nous avons eu de la malchance au Brésil de ne pas repartir avec des points de mon côté », a-t-il déclaré dans le communiqué de presse de McLaren.

« C’était dommage, mais il y a encore beaucoup de points positifs à tirer du week-end et à utiliser pour se concentrer sur l’optimisation des courses restantes cette saison », a révélé Ricciardo.

« Nous en avons un de plus dans un nouveau site pour nous au Qatar pour compléter ce triple titre », a poursuivi l’Australien. « Je suis impatient car c’est une nouvelle piste et un défi différent pour tout le monde.

« L’objectif est de maîtriser le circuit dès le départ et de trouver un bon rythme. La course sous les feux apporte également une excitation supplémentaire.

« À trois, nous allons continuer à nous battre », a conclu le joueur de 32 ans.

Lando Norris enthousiasmé par le Qatar

Malgré un point marqué, le coéquipier de Riccirado Lando Norris n’avait aucune raison de se réjouir après le Brésil, mais ne peut qu’espérer un meilleur résultat au Qatar.

Norris a déclaré : « Après une course difficile au Brésil la semaine dernière, j’espère que nous pourrons rebondir alors que nous nous dirigeons vers le Qatar pour la première fois en Formule 1 ce week-end.

« Nous avons une dernière course de cette triple épreuve exigeante avant l’Arabie saoudite et Abu Dhabi, nous allons donc tout mettre en œuvre pour essayer de terminer en beauté.

« J’ai pu piloter le circuit international de Losail sur simulateur pour avoir une idée de ce qui m’attend ce week-end », a révélé le Britannique. « C’est une piste assez rapide et amusante avec quelques grosses zones de freinage qui devraient faire une course physique.

« Pouvoir concourir dans de nouveaux endroits est toujours un défi, ce qui est excitant pour nous en tant que pilotes car nous devons nous adapter à quelque chose de nouveau et prendre de la vitesse le plus rapidement possible.

« J’ai hâte ! » Norris a conclu.

Le patron veut réaliser le potentiel de l’équipe

Le patron de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, espère également une meilleure sortie pour son équipe au Qatar, la dernière course, de la troisième tête finale de la saison de F1 de cette année.

Seidle a déclaré dans le communiqué de presse de l’équipe : « Après deux semaines difficiles, nous nous dirigeons vers le Qatar alors que nous cherchons à obtenir un résultat positif pour l’équipe et à marquer les points qui sont sur la table pour nous avec le package que nous avons.

« Cette semaine marque le tout premier Grand Prix du Qatar dans l’histoire de la Formule 1 sur le circuit international de Losail », a-t-il poursuivi. « Une fois de plus, c’est excitant de courir dans un nouveau pays et un nouveau site et de pouvoir faire découvrir le sport aux fans du monde entier à partir d’un territoire différent.

« Nous revenons au format traditionnel du week-end de course après les qualifications du sprint au Brésil », a souligné Seidl.

« La séance d’essais libres supplémentaire permettra aux équipes d’optimiser leur planification et leurs réglages, en particulier en l’absence de données historiques enregistrées.

« La piste offre un mélange de virages à moyenne et haute vitesse avec une zone DRS sur la longue ligne droite principale, ce qui, espérons-le, offrira des opportunités de dépassement avant le premier virage », a expliqué l’Allemand.

« L’équipe à la fois sur la piste et dans l’usine, aux côtés de nos collègues de Mercedes HPP, a fait preuve d’un travail acharné, d’un dévouement et d’un travail d’équipe au plus haut niveau lors de ce triple titre transcontinental.

« Continuons à pousser ensemble », a déclaré Seidl en conclusion.

Avec trois courses à disputer, l’objectif déclaré de McLaren d’obtenir la troisième place au classement des constructeurs de Formule 1 semble s’éloigner, avec Ferrari maintenant 31,5 points d’avance sur eux et en forme. Il reste trois courses à l’équipe de Woking pour réagir.

A touché quelque part de nouveau. ?? Revenons au travail. 💪 #QatarGP pic.twitter.com/H3WPeyYJHq – McLaren (@McLarenF1) 16 novembre 2021