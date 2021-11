Ricciardo : Nous avons quelques défis à relever

Après avoir battu la Ferrari de Carlos Sainz la dernière fois au Texas, Daniel Ricciardo a rencontré des problèmes vendredi du Grand Prix du Mexique 2021, avec un manque de rythme et des problèmes de fiabilité, incitant l’Australien à admettre que quelques défis l’attendaient.

Le pilote originaire de Perth était rayonnant après avoir battu Sainz à Austin, mais a dû être cloué au sol car lui et son équipe ont subi un vendredi difficile au Mexique, un jour où leurs concurrents directs, Ferrari, semblaient avoir un bon rythme autour de l’Autodromo Hermanos. Rodriguez.

Le manque de rythme et de temps de course dû à un problème de boîte de vitesses a fait que Ricciardo était 14e en FP1 et 15e en FP2, ce que Honey Badger a évoqué dans la revue de presse de son équipe vendredi.

« Malheureusement, nous n’avons pas vraiment fait grand-chose cet après-midi », a-t-il déploré. « Nous avons eu un problème en FP2, nous n’avons donc terminé que le Hard run.

« Ces choses arrivent, et nous devrons juste nous y mettre demain », a poursuivi Ricciardo en essayant de trouver des points positifs.

« Nous n’avons pas de temps à perdre, nous allons donc nous en mêler », a-t-il prévenu. « Nous avons quelques défis à relever, mais tout ira bien.

« Nous avons reçu suffisamment d’informations de Lando aujourd’hui pour pouvoir les récupérer demain », a conclu le vainqueur de huit grands prix.

Lando Norris n’a pas fait beaucoup mieux avec sa sœur MCL35M, et était également sorti du top dix, 15e et 12e respectivement dans les deux essais libres.

« Une journée difficile car nous avons eu du mal avec l’équilibre et le niveau d’adhérence global », a déclaré le Britannique dans la revue de presse de l’équipe vendredi.

« Je pense que nous avons trouvé des points positifs entre FP1 et FP2 », a-t-il insisté. « Nous pouvons être confiants que nous allons faire quelques améliorations demain et trouver un peu plus de temps au tour.

« Ce n’est pas facile, alors nous allons travailler dur du jour au lendemain et voir ce que nous pouvons trouver », a promis le jeune pilote McLaren.

Le directeur exécutif des courses de McLaren, Andrea Stella, a mis les difficultés de ses pilotes en perspective, offrant son point de vue technique sur la façon dont le vendredi s’est déroulé pour l’équipe de Woking.

Stella n’a pas été surprise du résultat des deux premières séances d’essais et a commenté : « Les séances d’essais d’aujourd’hui nous ont montré ce que nous nous attendions à voir ici à Mexico.

« L’altitude nous pousse à régler plusieurs aspects de notre configuration pour faire face aux exigences de refroidissement et aux faibles niveaux d’appui qui sont une caractéristique de la course sur ce circuit », a-t-il expliqué.

« Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c’est la nécessité d’écourter la session de l’après-midi de Daniel. Nous l’avons arrêté tôt après avoir vu des marqueurs dans les données, liés à sa boîte de vitesses, que nous avons jugé prudent d’explorer », a déclaré l’Italien à propos des problèmes de Ricciardo en FP2.

« Cela nous laisse du travail à faire pour nous assurer d’être compétitifs en qualifications et en course », a-t-il admis.

« Cela semble très serré ce week-end avec Ferrari et AlphaTauri en bonne forme – mais nous savons ce que nous devons faire pour atteindre nos objectifs au cours des deux prochains jours », a conclu le pilote de 50 ans.

Avec 3,5 points qui les maintiennent actuellement devant Ferrari au classement des constructeurs de Formule 1, McLaren devra tout mettre en œuvre pour garder les Reds, actuellement au sommet, à distance pour le reste de la saison. (Suivez-moi sur Twitter @MallakJad)

